Miese Auswärtsbilanz der HSG: Punkte gibt es nur selten

Für den Handball-Oberligisten HSG Gevelsberg/Silschede steht eine Woche nach dem beeindruckenden Heimsieg gegen den VfL Mennighüffen wieder eine Partie in fremder Halle an. Der Blick auf die Statistik verheißt dabei nichts Gutes für die HSG. Der Gegner am Sonntag um 17 Uhr heißt TuS Ferndorf II und steht einen Platz vor den Gevelsbergern.

Die haben sieben ihrer bislang acht Saisonsiege in eigener Halle geholt, einzig beim HSC Haltern-Sythen gelang ein Auswärtserfolg. „Heimspiele sind etwas anderes, die Unterstützung des Publikums im letzten Jahr war überragend“, erklärt Spielmacher Nils Rüggeberg.

Der Wohlfühlfaktor spielt eine große Rolle

Trotz der sportlich schwierigen Situation und dem kommenden Abstieg haben die Spieler der HSG teils überragende Heimspiele gezeigt, die vom Gevelsberger Publikum entsprechend honoriert wurden. „Die Jungs haben definitiv ihren Teil dazu beigetragen, dass wir häufig von der Kulisse getragen werden“, lobt Trainer Sascha Šimec sein Team. Er selbst spricht von einem „Wohlfühlfaktor“ mit Blick auf die Gegebenheiten in der Halle West. „Da spielt vieles mit rein, auch unterbewusst. Wir haben eine tolle Halle, ein sehr gutes Publikum und haben selbst alles gegeben, um das Zusammenspiel mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu beleben.“

Verheerende Bilanz auf fremden Parkett Von den bisherigen 14 Auswärtsspielen hat die HSG lediglich eins gewonnen. Alle anderen 13 Spiele auf fremden Parkett gingen verloren. Das Torverhältnis ist eindeutig: 363 Tore warf die HSG, 452 kassierte sie. Im Schnitt verliert Gevelsberg auswärts mit sechs Toren Unterschied (26:32).

In fremden Hallen fehlen wohl möglich genau diese letzten paar Prozentpunkte, um auch auswärts etwas Zählbares einzufahren. Trotz der fehlenden Ergebnisse zeigte die HSG auch auf fremden Parkett einige gute Auftritte, hielt gegen die meisten Teams lange mit und verpasste etwa in Möllbergen, Bommern oder Volmetal durchaus mögliche Punkte. „Manchmal hat die letzte Konsequenz und Cleverness gefehlt“, attestiert Šimec. „Trotzdem hat man eine deutliche Entwicklung gesehen, mit vielen Spielen in dieser starken Liga können wir durchaus zufrieden sein.“

Vier Punkte holten die Gevelsberger aus den letzten drei Spielen. Zwischen dem Erfolg gegen Mennighüffen und dem deutlichen Sieg gegen den TuS Bommern lag eine ordentliche Partie beim Tabellendritten aus Menden.

Großer Zusammenhalt

Einen Grund für die guten Auftritte sieht Rüggeberg im „überragenden Zusammenhalt in der Mannschaft. Das Training macht trotz der langen Saison immer noch Spaß. Wir sind stolz darauf, dass wir viele Leute mit unseren Spielen begeistern und man diese Resonanz vom Publikum bekommt.“

Auf diese müssen er und seine Teamkollegen in Ferndorf am Sonntag aller Voraussicht nach aber verzichten. Der Tabellendreizehnte ist ebenfalls gut in Form, nach vielen Verletzungen im Saisonverlauf ist der TuS mit neun Punkten aus den letzten sechs Begegnungen mittlerweile bestens in Schwung. „Wir wissen aus dem vergangenen Jahr, dass es schwer ist, dort zu spielen“, so Rüggeberg. „Wenn wir auftreten wie zuletzt, haben wir aber definitiv eine Chance.“

Für Trainer Šimec geht es nicht zuletzt darum, auch in der Auswärtshalle die nötige Emotionalität ins Spiel zu bekommen. „Wir sind dafür verantwortlich, diese Atmosphäre auf dem Feld zu schaffen. Die Mannschaft tritt zur Zeit sehr positiv aus, das möchte ich auch in Ferndorf sehen.“ Während der Fokus der HSG voll auf der Fahrt nach Ferndorf liegt, dürfen sich die Gevelsberger Handballfans schon auf das nächste Highlight freuen. In der kommenden Woche lädt die HSG zum Duell gegen den Tabellenzweiten VfL Eintracht Hagen II.

