Fußball Oberliga Mehr als nur Aufgalopp: So schlug sich Ennepetal in Bochum

Ennepetal Die Winterpause für den Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal ist vorbei. Beim Bundesliga-Nachwuchs wird die Westerhoff-Elf gefordert.

90 intensive Minuten und ein 1:1-Remis: Der Fußball-Oberligist TuS Ennepetal ist aus der Winterpause zurück und wurde beim ersten Spiel des neuen Jahres gleich richtig auf die Probe gestellt. Bei der U19 des Bundesligisten VfL Bochum ging es für das Team von Trainer Sebastian Westerhoff direkt voll zur Sache.

Eine ruhige Abtastphase gab es im Test gegen die Bochumer Junioren kaum. „Wir wurden läuferisch und spielerisch wirklich sehr gefordert“, befand Trainer Westerhoff nach dem ersten Auftritt seines Teams nach der Winterpause. Die Bochumer gingen nach 35 Minuten durch Adam Tolba in Führung, erst zwanzig Minuten vor dem Abpfiff kamen die Ennepetaler durch Eric Yahkem zum nicht unverdienten Ausgleich. Robin Gallus hatte mit einem Diagonalpass eingeleitet, Oussama Anhari schön angenommen und mit der Hacke auf den durchstartenden Daniel Wieczorek mit der Hacke abgelegt. Der flinke Außenbahnspieler flankte an den zweiten Pfosten, wo Yahkem mit einer Direktabnahme zum Auslgiech traf. Bei diesen beiden Toren blieb es letztlich. „Es hätte auch 2:2 ausgehen können, am Ende war das aber auch ein gerechtes Ergebnis“, bilanzierte Westerhoff.

Zwei weitere Testspiele in dieser Woche

Für sein Team gibt es in dieser Woche kaum Luft zum Durchschnaufen, der TuS Ennepetal fährt vor dem Re-Start der Oberliga nun die Intensität hoch. Witterungsbedingt kam es bisher vor allem zu Einheiten in der Halle oder im Gymnastikraum, nun ist Westerhoff froh, wieder mit seinen Spielern auf dem Feld stehen zu können. „Es ist jetzt wichtig für uns, viel auf dem Platz zu stehen und oft zu spielen, das haben wir gegen Bochum gesehen“, so der TuS-Trainer. Gleich am Donnerstag geht es für die Ennepetaler mit einem Test bei der zwei Klassen niedrigeren SpVg. Hagen 11 weiter (20 Uhr, Bezirkssportanlage Emst), ehe es am Sonntag beim Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel den dritten Test innerhalb einer Woche geben wird.

