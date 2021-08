Mats Wessel bleibt den EN Baskets Schwelm erhalten

Schwelm. Die EN Baskets Schwelm verlängern den Vertrag mit Mats Wessel. Der 26-Jährige freut sich auf das neue Team und auf die Herausforderung.

Die EN Baskets Schwelm vermelden eine weitere Verlängerung: Mats Wessel wird dem Team aus der 2. Basketball-Bundesliga ProB Nord auch in der Saison 2021/22 zur Verfügung stehen.

Wessel war vor einem Jahr von Trainer Falk Möller als Ergänzungsspieler von den RE Baskets in den Kader seiner Mannschaft geholt worden. Zuvor gehörte er seit Jahren zum Kader des RE-Teams in der 2. Regionalliga. Der 1,93 große Wessel überzeugte aber auch auf dem höheren Niveau und verdiente sich so seine Berufung für die EN Baskets.

„Seine unheimlich gute Einstellung im Training und im Wettkampf machen ihn zu einem ernstzunehmenden und unangenehmen, aber stets fairen Gegenspieler“, loben die Schwelmer Wessel in einer Pressemitteilung zur Verlängerung. Weiterhin heißt es darin: „In seinem ersten Jahr bei den EN Baskets Schwelm übernahm er eine wichtige Rolle und sorgte auf und neben dem Spielfeld für gute Stimmung und Zusammenhalt. Mats Wessel verkörpert den Teamgeist in einer Mannschaft und ist ein Vorbild für jeden jüngeren Spieler, wenn es um Einsatz auf dem ‘Court’ geht.“

Wessel bedankt sich

Für Falk Möller sei es daher schon früh klar gewesen, dass Wessel auch in der Saison 2021/22 zum Kader der EN Baskets gehören muss. Die Einigung über einen neuen Vertrag ist nun erfolgt. Mats Wessel selbst kommentiert sein weiteres Engagement folgendermaßen: „Ich bin ein weiteres Jahr dabei und bedanke mich für diese Möglichkeit. Ich freue mich sehr auf das neue Team und die Herausforderung.“

Zur Info: Der Online-Ticketverkauf für das Benefizspiel der Baskets gegen die Gießen 46ers am kommenden Sonntag um 17 Uhr läuft. Der Ticketpreis beträgt zehn Euro, alle Einnahmen kommen den Opfern der Flutkatastrophe zugute.

