Marco Luciano verteilt an seine Mannschaft ein Sonderlob

Gevelsberg. Die HSG Gevelsberg/Silschede II zeigt sich in der Landesliga stark verbessert. Der Trainer hebt deswegen eine Sache besonders positiv hervor.

Trainer Marco Luciano und seine HSG Gevelsberg/Silschede II haben in den vergangenen Wochen mit zwei wichtigen Siegen in der Handball-Landesliga neues Selbstvertrauen getankt. Mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten HSV Werdohl/Plettenberg wartet am Samstagabend eine denkbar schwere Aufgabe. „Als Spieler habe ich diese Partien geliebt“, erinnert sich Luciano an zahlreiche Spiele in der traditionell gut besuchten Sporthalle Riesei in Werdohl. „Sie gehören zu den besten drei Teams der Liga. Für uns wird das eine große Herausforderung, auf die wir uns sehr freuen“, sagt er.

Im Hinspiel verpassten die Gevelsberger nach einer guten Leistung nur knapp einen Punktgewinn und unterlagen mit 24:25. Dank der vergangenen beiden Erfolge ist die Ausgangslage für die HSG deutlich angenehmer geworden, der Anschluss ans Tabellenmittelfeld hergestellt. Luciano lobt seine Mannschaft für die intensive Arbeit im Training, die sich auch in den Spielen widerspiegelt. „Die Jungs arbeiten gut, der Mut ist nach den beiden Siegen wieder da. Jetzt möchten wir auch beim HSV mithalten.“

Mehr zueinander gefunden

Die Hausherren haben alle sieben Spiele in eigener Halle gewonnen und gehen als klarer Favorit in die Partie. Mit Marcel Kämmerer haben sie einen großen Rückhalt im Tor. Der Rest des Teams ist erfahren und seit Jahren eingespielt. Demgegenüber finden die Gevelsberger immer mehr zueinander, an der Seite einiger Routiniers haben sich gerade die jungen Spieler enorm weiterentwickelt. In Werdohl möchte Luciano mit seinem Team den nächsten Schritt gehen und für eine mögliche Überraschung im Kampf um den Klassenerhalt sorgen. „Wir haben uns die Chance erkämpft, die Liga halten zu können. In den kommenden fünf Spielen werden wir dafür alles raushauen.“

