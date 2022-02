Mädchen beim FC Silschede sollen wieder in den Fokus

Gevelsberg. Nur noch wenige Mädchen spielen im EN-Kreis noch aktiv Fußball. Beim FC Silschede will man dem nun entgegenwirken und geht in die Offensive.

Es liegt inzwischen schon einige Jahre zurück, dass der FC SW Silschede eine Bastion des Mädchenfußballs war. Zwar stellen die Höhendörfer immer noch die klassenhöchste Mannschaft im Frauenfußball, doch dieser fehlt es an Nachwuchs. Genau das soll sich in den kommenden Jahren wieder ändern, weshalb die Silscheder den Mädchenfußball nun wieder mehr in den Fokus der erfolgreichen Jugendarbeit nehmen wollen.

Es kann eigentlich nicht schnell genug gehen für die Fußballer des FC SW Silschede. Bei ihrem Jugendtag am vergangenen Dienstag wurde beschlossen, den Mädchenfußball im Gevelsberger Norden wieder aktiver zu bewerben. Dafür richtet der Verein unter Leitung von Jugendtrainerin und Ex-Zweitliga-Spielerin Iris Kuhnt am 8. März ein erstes Spaßtraining für Mädchen ab 13 Jahren aus. Darüber hinaus soll am 26. März ein großer Mädchenfußball-Tag im Silscheder Waldstadion veranstaltet werden.

Eine Rückkehrerin sorgt für frischen Wind in Silschede

In der Vergangenheit waren die Jugendmannschaften des FC Silschede immer mit reichlich Jugendlichen bestückt, auch heute gibt es noch vereinzelt Mädchen, die gemeinsam mit gleichaltrigen Jungen am Spielbetrieb teilnehmen. „Unser Ziel ist es aber, dass wir in absehbarer Zeit wieder eine reine Mädchenmannschaft stellen können“, sagt Jugendvorstand Sascha Ballermann. Dabei kann der Verein wieder auf die Unterstützung von Iris Kuhnt bauen, die in der Vergangenheit bereits die erfolgreiche B-Jugend-Westfalenliga-Mannschaft der Silschederin betreute. Als diese Mannschaft dann geschlossen in den Frauen-Bereich wechselte, verabschiedete sich Kuhnt zum SV Bommern. Dort endete ihr Engagement aber nun, weshalb sich die Verantwortlichen des FC Silschede um eine Rückkehr der Frauenfußball-Expertin bemühten.

Mit der Veranstaltung am 8. März möchte der FC die Bemühungen rund um den Mädchenfußball nun neu anschieben, die im Frühjahr geplanten Events sollen dabei nur der Anfang sein. „Jede ist eingeladen, die Spaß an Bewegung hat. Außer Bock auf Fußball müssen die Mädchen eigentlich nichts mitbringen“, sagt Sascha Ballermann. Das offene Training beginnt um 17.30 Uhr im Waldstadion, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

