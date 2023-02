Macke will trotz der kühlen Temperaturen zur Goldmedaille

Sprockhövel. Der Winter nach dem Wechsel nach Dortmund läuft gut für Diskuswerferin Marie-Sophie Macke. Am kommenden Wochenende soll es zur Krönung kommen.

Es läuft in der Wintersaison sehr gut für Diskuswerferin Marie-Sophie Macke. Für die junge Sportlerin aus Haßlinghausen steht am kommenden Wochenende die Deutsche Winterwurfmeisterschaft in Halle an der Saale an. Dabei möchte sie in der Altersklasse U20 gegen nur wenige Konkurrentinnen Gold gewinnen.

„Im Winter treten manche Werferinnen gar nicht zu Wettkämpfen an, ihr Fokus liegt direkt auf der Sommersaison und auf Platzierungen für internationale Wettkämpfe“, weiß Marie-Sophie Macke. Die Starterin der LG Olympia Dortmund möchte den Höhepunkt dennoch mitnehmen. Dafür hat sie zuletzt sowohl in der Halle als auch im Freien trainiert. „Drinnen ging es hauptsächlich um die Technik. Die muss aber auch draußen in einem womöglich nassen Ring passen, daher habe ich auch mal bewusst im Regen trainiert“, erzählt die 18-Jährige.

Keine Überbelastung

Die Wurfkurve des Diskus sei in der Halle genauso erkennbar, selbst wenn die Scheibe dort nach einigen Metern bereits in einem Netz vor der Wand landet und herunterfällt. „Technisch läuft es sehr gut, den Umsprung nach dem Abwurf haben wir gezielt verstärkt. Dabei kann und muss man nun noch mehr rausholen, wenn die Würfe weiter werden sollen“, erklärt und fordert ihr Trainer Leonid Ekimov. Kurz vor dem Wettkampf stehen aber Krafttraining und Kraftsammeln an, um nicht zu überlastet anzutreten.

Mit Joanne Schoppa (SC Potsdam) und Lena Weinrauch (Eintracht Frankfurt) fallen zwei gute Starterinnen aus, verrät Marie-Sophie Macke. Auf ihrem Level, also konstante Würfe über 48 Meter, befinden sich derzeit nur wenige Athletinnen. „Die Chancen stehen so gut wie noch nie. Aber ich kann die Leistungen der anderen natürlich nicht beeinflussen und muss schon kämpfen“, betont die Sprockhövelerin. Dem stimmt ihr Trainer zu: „Selbst wenn Marie-Sophie ein Wettkampftyp ist, kann eine Gegnerin plötzlich genauso einen raushauen“, so Ekimov. Ein Beispiel sei aktuell die junge, unberechenbare Melina Wepiwe (TSG Wehrheim).

So will sich Macke zwischen Würfen warm halten

Für das Wochenende werden sehr kühle Temperaturen in Halle vorhergesagt. Die Zeit zwischen den Würfen muss vorbereitet werden: Neben wärmender Jacke wird auch der Diskus per Wärmflasche warm gehalten. Außerdem nutzt Marie-Sophie Macke Handwärmer. „Sonst komme ich mit dem Diskus nicht gut aus dem Ring raus“, sagt sie. Und sie will mit der Scheibe natürlich genau das Gegenteil erreichen.

