Luciano vor Saison-Endspurt: „Genau diese Spiele wollen wir“

Gevelsberg. Die Wochen der Wahrheit stehen für die Reserve der HSG Gevelsberg/Silschede an. Trainer Marco Luciano freut sich auf die wichtigen Spiele.

Landesligist HSG Gevelsberg-Silschede II tritt am Samstag um 17.15 Uhr in eigener Halle gegen den Tabellenzweiten VfL Eintracht Hagen III an. Für das Team von Trainer Marco Luciano ist es der Auftakt zu drei Heimspielen in Serie. „Das ist jetzt die Crunch Time, genau diese Spiele wollten wir haben“, ist er bei noch fünf ausstehenden Ligaspielen hochmotiviert den Klassenerhalt mit seinem Team noch zu schaffen.

Mit dem VfL kommt die größte Wundertüte der Liga in die Halle West. Im Hinspiel hielt die HSG gegen eine von etlichen Oberligaspielern verstärkte Eintracht-Mannschaft lange mit, musste sich aber am Ende mit 21:27 geschlagen geben. Zu was sie in eigener Halle fähig sind zeigten die Gevelsberger bei ihrem letzten Auftritt vor der Osterpause. Gegen Tabellenführer TV Olpe gelang dank einer fantastischen Leistung ein 21:20-Erfolg. „Der VfL ist ein ähnliches Kaliber wie Olpe und sicherlich Favorit. Aber wir können gerade zuhause auch solche Spiele gewinnen. Das haben wir bewiesen und möchten es auch am Samstag wieder zeigen“, so Luciano.

Die Voraussetzungen für den Tabellenachten sind jedoch nicht ideal. Die HSG kommt mit einigen angeschlagenen Spielern aus der vierwöchigen Pause, während der VfL schon im Spielrhythmus ist und am vergangenen Samstag beim Sieg im Topspiel gegen die SG Attendorn Ennest beeindruckte. Allen Umständen zum Trotz sind Luciano und sein Team zuversichtlich, den Favoriten in eigener Halle lange ärgern zu können. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt für den Aufsteiger aktuell einen Punkt, wobei die HSG zwei Spieler weniger ausgetragen hat als der direkte Konkurrent TuS Volmetal II. „Im Endspurt zählt wirklich jedes Spiel. Wir freuen uns auf spannende Wochen und werden alles tun, um unser Ziel zu erreichen. Die Mannschaft hat das Potenzial dazu.“

