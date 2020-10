Lockdown legt den Amateursport im Südkreis lahm

Hagen/EN-Südkreis. Ab dem 2. November ruht der Spielbetrieb. So reagieren die Vereine auf die Entscheidung der Politik.

Es wird ein ruhiger Monat. Ab dem 2. November sind Veranstaltungen, die der Unterhaltung und Freizeit dienen, vom Bund untersagt worden. Davon betroffen ist auch der Amateursport. In den wenigen Sportarten, die noch ausgeübt wurden, ruht also bis Ende November der Ligabetrieb.

Politik

Während im Profisport noch ohne Zuschauer weiter gemacht werden kann, müssen Fitnessstudios, Schwimmbäder und Sporthallen geschlossen bleiben. Vereine dürfen kein Training abhalten. Erlaubt ist einzig noch Individualsport, etwa alleine zu joggen.

Fußball

Während also in der Fußball-Bundesliga der Ball weiter rollen kann, muss er in den Amateurligen erst einmal ruhen. Aus Sicht von Gaetano Manno, Kapitän der Spvg. Hagen 11, nur schwer nachvollziehbar: „Wir wollen selbstverständlich weiter spielen. Die Zahlen sind ja nicht beim Sport so explodiert.“ Für die Spielvereinigung, die in der Westfalenliga an den Start geht, ein Rückschlag: „Der Verein hat sich extrem Mühe gegeben, ein Hygienekonzept zu entwickeln, welches auch genaustens eingehalten wird. Alle halten sich an die Auflagen. Wir können es nicht wirklich nachvollziehen, weshalb nun alles runter gefahren wird.“

Dass die Entscheidung der Politik auf Zustimmung bei Thomas Riedel stößt, kommt nicht überraschend. Der Sportliche Leiter des Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal hat bereits in der vergangenen Woche im Gespräch mit dieser Redaktion gefordert, dass die Saison unter- oder abgebrochen werden sollte: „Die Entscheidung ist überfällig“, sagt er. „Wir haben im Mannschaftskreis darüber gesprochen und auch die Spieler sehen es so. Natürlich wollen sie alle gerne Fußball spielen, aber es funktioniert im Moment einfach nicht.“

In der Oberliga Westfalen häufen sich die Ausfälle, immer mehr Mannschaften melden Corona-Infektionen. Riedel ärgert sich daher auch über den Verband und den Kreisvorsitzenden Peter Alexander. „Wenn ich höre, dass Peter Alexander sagt, es würde bei den Vereinen im Kreis ja alles gut laufen, dann bin ich schockiert über diese Unwissenheit und Ignoranz“, schimpft Riedel.

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) äußerte sich auf seiner Facebook-Seite zu den aktuellen Entwicklungen: „Die dynamische Entwicklung, steigende Infektionszahlen sowie Sorgen und Bedenken unserer Vereine und Mitglieder nehmen wir sehr ernst, weswegen eine Neubewertung der Situation rund um den Spielbetrieb nötig geworden ist.“

Basketball

Die Basketballer der EN Baskets Schwelm können durchatmen. Da der Basketball-Klub in der Pro B beheimatet ist und somit als Profimannschaft angesehen wird, kann das Team von Falk Mölker die Saison fortführen. Allerdings wird es bei Spielen im November keine Zuschauer geben können. Geschäftsführer Omar Rahim sagt zur Entscheidung der Regierung: „Für mich ist es extrem frustrierend. Wir haben über zweieinhalb Monate an einem Hygienekonzept gearbeitet. Wir haben eine fünfstellige Summe für Desinfektionsmittel, Plexiglasscheiben und mehr ausgegeben. Und jetzt dürfen wir keine Zuschauer reinlassen.“ Sein Fazit: „Im Prinzip war das, was die Bundesregierung gemacht hat, offensichtlich nicht weitsichtig.“

Lange hatte der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) sich Gedanken gemacht, wie auch die Ligen unterhalb der 1. Regionalliga wieder in den Spielbetrieb einsteigen können. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Konzept für die 2. Regionalliga veröffentlicht – umsonst, wie sich nun zeigt. „Wir hatten jetzt erst eine Videokonferenz, wo sich die 1. Regio noch dafür aussprach, unbedingt weiter spielen zu wollen“, berichtet Uwe Plonka, Vorsitzender des WBV.

Doch auch diese Liga wird nun zwangsweise pausieren müssen. Denn bei ihr handelt es sich nicht um eine Profi-Liga, wie Plonka auf Anfrage bestätigte: „Es ist die höchste Amateurliga und im semi-professionellen Bereich einzuordnen. Da es kein Lizenzierungsverfahren gibt, kann man nicht von Profibereich sprechen, auch wenn es natürlich einige Vereine gibt, die nun Einnahmeprobleme haben werden. Aber da können wir leider auch nichts tun.“