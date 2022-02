Lleshaj: Wenn der Trainer Fehler macht, gibts großen Spaß

Ennepetal. Ständig bimmelt das Handy bei Roland Lleshaj vom RSV Altenvoerde: Manchmal sorgt das Freude, manchmal nervt es. Warum? Das lest ihr hier.

Dieses Mal hat sich Roland Lleshaj unserer Rubrik „Gefällt mir, gefällt mir nicht“ gestellt. Der Spieler vom RSV Altenvoerde aus der Fußball-Kreisliga B hat uns erzählt, was er an seinem Hobby liebt und auf welche Sachen er lieber verzichten würde. Der Ennepetaler Fußballer gibt dabei einen tiefen Einblick in die WhatsApp-Gruppe seiner Mannschaft, die ihm manchmal großen Spaß bereitet und manchmal auch ziemlich nervt.

Daumen hoch für Action, Teamspirit und Fairplay im Handball. Foto: dpa

Besonders große Freude bereitet mir immer das Kreisspiel vor den Trainingseinheiten. Wir versuchen dann immer, den Spielern in der Mitte einen Beinschuss zu geben. Wenn uns das gelingt, dann lachen wir uns alle kaputt. Für mich ist das eines der Highlights bei jedem Training.

Auch sehr gut am Fußball gefällt mir, dass ich dabei einfach abschalten kann. Nach einem anstrengenden Tag auf der Arbeit freue ich mich dann immer, mit meinen Freunden auf dem Platz zu stehen. Dabei kann ich dann den Abend genießen und den Alltagsstress für eine kurze Zeit mal vergessen.

Ich liebe außerdem den Spaß im Allgemeinen, den mir der Fußball immer wieder bereitet. Auch, weil wir eine lustige Truppe bei Altenvoerde sind. Wenn unserem Trainer in der WhatsApp-Gruppe zum Beispiel ein Rechtschreibfehler unterläuft, dann ziehen wir ihn damit auf und bauen auch alle mit Absicht Fehler in unsere Antworten ein – das sorgt immer für gute Stimmung.

Roland Lleshaj vom Fußball-B-Ligisten RSV Altenvoerde. Foto: RSV Altenvoerde

Auf der anderen Seit ist es manchmal auch nervig, wenn zwei Leute sich in der gemeinsamen Chatgruppe alleine unterhalten. Die reden dann zu zweit über Sachen, welche alle anderen eigentlich kaum interessieren. Und man selber wird dann immer benachrichtigt oder kriegt vielleicht wichtige Dinge nicht mit.

Je nachdem auf welcher Seite man steht, gefällt mir auch der Kampf um das Duschzeug nicht immer. Wenn ein paar Leute das Shampoo vergessen haben und man dann mehreren Leuten aushelfen muss, ist das nicht immer ganz so schön. Wir machen dann aber untereinander immer Späßchen, dass das Gehalt wohl noch nicht überwiesen wurde.

Zudem stören mich die andauernden Diskussionen zwischen Spielern und Trainern sehr – wenn es um Auswechselungen geht unter anderem. Das ist aber nicht nur bei uns so, sondern eigentlich überall. Aber der Coach ist eine Respektsperson und die Spieler sollten seine Entscheidung akzeptieren.

Aufgezeichnet von Lukas Brechtefeld

