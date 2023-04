Linderhausen wechselt den Siegtreffer gleich vierfach ein

Schwelm. Linderhausen gewinnt gegen Wetter II und steht vor einer Rekordplatzierung – das hängt mit dem glücklichen Händchen von Trainer Dülm zusammen.

In der Kreisliga geschehen manchmal die kuriosesten Dinge. Beim 2:0 (0:0)-Sieg von der SpVg. Linderhausen gegen den FC Wetter II kam es zu so einer dieser kuriosen Situationen.

„Vier Auswechselspieler waren an unserem Tor beteiligt“, freute sich Linderhausens Marc Dülm über den Treffer zum 2:0 in der 91. Spielminute. Diesen erzielte der nur wenige Augenblicke vorher eingewechselte Luca Schreiber (Foto) mit seinem ersten Saisoneinsatz. Zuvor waren erst Yannik Barsch, Moritz Kotzur und dann Mark Lawton, der vor Vorlage machte, beim Kontertor am Ball – allesamt waren sie erst durch eine Einwechselung auf dem Spielfeld. Trainer Dülm zeigte also gleich vierfach glückliches Händchen bei seiner Entscheidung, wer noch einmal frischen Wind in das Spiel bringen soll.

Linderhausen sechs Punkte vor

Das 1:0 der Linderhausener schoss zuvor Niklas Röse. Nach 67 Minuten nutze er eine Flanke von Maximilian Burbulla und brachte sein Team ein wichtiges Stück in Richtung Sieg. Dabei spielten die Linderhausener gegen personalgeschwächte Wetteraner, die als einzige Ersatzspieler drei Trainer auf der Bank hatten – passend zum Vierfachwechsel-Tor ebenfalls typisch Kreisliga. „Kompliment an Wetter“, sagte Dülm deswegen über den Gegner, die sich dennoch wacker geschlagen hatten. Linderhausen ist mit dem Sieg und mit sechs Punkten Vorsprung auf RW Rüggeberg Tabellendritter und auf dem besten Wege, in diesem die beste Kreisliga-Platzierung Linderhausens einzufahren.

