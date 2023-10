Jonas Lüdtke (am Ball) entscheidet das Spiel in Volmarstein.

Fußball Kreisliga A2 Linderhausen geht unbesiegt in die Wochen der Wahrheit

Wetter/Schwelm. Im Nachholspiel beim Schlusslicht Volmarstein braucht es ein Geschenk des Gegners, bis die SpVg. ins Spiel findet. Jetzt kommen die Top-Teams.

Der Fußball-A-Ligist Spielvereinigung Linderhausen hat sich nur zwei Tage nach dem mauen Auftritt samt dem 5:5-Remis gegen Aufsteiger BW Voerde II verbessert gezeigt und im Nachholspiel gegen das Schlusslicht SuS Volmarstein mit 3:1 (2:0) gewonnen. Damit bleibt das Team von Trainer Marc Dülm zusammen mit Tabellenführer SC Wengern und dem Dritten TSG Sprockhövel II eins von drei bisher noch unbesiegten Teams in der Kreisliga A2.

Zu den Spitzenteams zählt Marc Dülm seine Mannschaft allerdings noch lange nicht. „Sowas wie zuletzt gegen Voerde war erwartbar, das wird uns noch öfter passieren. Wir sind noch nicht so weit wie die Teams um uns herum“, so der Linderhausener Trainer nach dem Sieg über Volmarstein.

30 Minuten findet Linderhausen nicht ins Spiel

Die Verunsicherung nach dem schwachen Auftritt am Wochenende war auch im Nachholspiel an der Köhlerwaldstraße zu merken, in den ersten 30 Minuten bekam Linderhausen nicht wirklich vorzeigbare Aktionen auf den Kunstrasen – bis das Schlusslicht der Spielvereinigung ein Geschenk unterbreitete, das Luca Schreiber vom Elfmeterpunkt zur 1:0-Führung dankend annahm (34.). Zuvor hatten ein Volmarsteiner Verteidiger und der Torhüter Stürmer Spencer Awaga gemeinsam gefoult, obwohl dieser sich den Ball zu weit vorgelegt hatte und ihn wohl nicht mehr vor der Torauslinie bekommen hätte.

Mit der Führung im Rücken kehrte auch das Selbstvertrauen zurück, spielerisch glänzte Linderhausen aber dabei immer noch nicht. Trotzdem sorgte Vincent Läms kurz vor der Pause (43.) noch für die 2:0-Führung der Spielvereinigung. „Das hat Volmarstein merklich den Stecker gezogen“, merkte Dülm an.

Linderhausen lässt zu viel liegen

Im zweiten Spielabschnitt verpasste es sein Team, mehr als das eine Tor durch Jonas Lüdtke (54.) zum 3:0 aus den vielen Torchancen gegen nun weites gehend harmlose aber nie aufsteckende Volmarsteiner zu generieren. „Ich bin mir sicher, dass ein Team wie Wengern mit fünf oder sechs Toren aus so einem Spiel herausgeht“, glaubt Marc Dülm. Volmarsteins Trainer Andre Buchholz durfte fünf Minuten vor dem Ende noch den Ehrentreffer seines Teams durch Alec Konieczny vermerken und war trotz der sechsten Niederlage im siebten Spiel zufrieden. „Auf der Leistung von heute können wir aufbauen und das werden wir auch tun“, kündigte Volmarsteins Trainer an.

Für Linderhausen hingegen geht es in diesem Monat darum, sich gegen die Top-Teams der A-Liga zu beweisen. Am Sonntag geht es gegen Haßlinghausen, eine Woche später kommt der SC Wengern zur Rennbahn, Ende Oktober ist mit Rüggeberg ein weiterer Titelanwärter zu Gast. „Danach werden wir wissen, wo wir stehen“, sagt Dülm.

