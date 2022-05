Linderhausen geht selbstbewusst ins Duell der Enttäuschten

Schwelm. Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A2 zwischen zwei Teams, die zuletzt enttäuschten. Kein Grund für Linderhausen, Angst vor dem SCO zu haben.

Wenn am Donnerstagabend die SpVg. Linderhausen und der SC Obersprockhövel II aufeinandertreffen, wird es auf dem Platz heiß hergehen. Denn beide Teams haben im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A2 nach zuletzt schwachen Ergebnissen wieder etwas gutzumachen – entsprechend motiviert zeigen sich beide Vereine vor dem Spitzenspiel.

Dabei wurden beiden Teams die gleichen Gegner in den zurückliegenden Wochen zum Verhängnis. Sowohl Obersprockhövel als auch Linderhausen verloren zuletzt gegen die Konkurrenten TSG Sprockhövel II und TuS Hasslinghausen. „Für den SCO ist das aber schlimmer als für uns, weil die Saison für uns schon gelaufen war“, ordnet Linderhausens Trainer Luca Schreiber ein. Recht könnte er haben, da Obersprockhövel zuletzt zwei Matchbälle für die vorzeitige Meisterschaft nicht nutzte. Nun könnte es für die Reserve länger dauern, bis der Titel klar ist. Gegen Linderhausen würden sie nämlich auch mit einem Dreier nicht die Meisterschaft bejubeln können.

Möller kündigt anderes Team an

Dennoch ist die Motivation groß. „Wir werden eine andere Obersprockhöveler Mannschaft sein als in den vergangenen 14 Tagen“, kündigt Trainer Markus Möller selbstbewusst an. Vor allem fordert er von seinem Team, dass es die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor wiederfindet. Diese Schwäche war zuletzt der große Kritikpunkt. Dabei muss die Reserve auf Kevin Brune und Justin Küpper verzichten, die beide Rotgesperrt sind. Zudem sind die Einsätze von Max Schenkel sowie Maximilian Holsing fraglich.

Linderhausen hat noch größere personelle Probleme. Fehlen werden Timo Bürger, Mario Hernandez, Alexander Brandao, Fabian und Tobias Voshage, Patrick Franke, Niklas Röse sowie Spencer Awaga. Auch wenn die Ausfallliste lang ist, geht das Team von Schreiber mit einer breiten Brust in die Partie. „Wir wollen das Spiel gewinnen“, so der Coach. Den selbstbewussten Worten können beide Teams um 19.30 Uhr am Obersprockhöveler Schlagbaum Taten folgen lassen.

