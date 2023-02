Liavas zaubert, Schoger netzt: Gevelsberg fertigt Gegner ab

Gevelsbergs Stefanos Liavas trumpft in Hemer auf.

Hemer/Gevelsberg. Der FSV Gevelsberg unterstreicht seine Ambitionen in der Fußball-Bezirksliga und bleibt mit einem klaren Erfolg dran an der Tabellenspitze.

Mit einem 5:0 (3:0)-Kantersieg beim SV Deilinghofen-Sundwig hat der FSV Gevelsberg seine Ambitionen unterstrichen. Allerdings gelang es ihm damit nicht, den Abstand auf Spitzenreiter VfB Westhofen zu verkürzen. Denn die Schwerter gewannen die Partie gegen den Tabellenzweiten SF Hüingsen mit 2:0 und haben weiterhin fünf Punkte Vorsprung vor ihren Verfolgern.

Obwohl mit Leon Herweg, Yann Luca Husseck, Nick Träptau, Fabian Rösner und Mergim Bozhdaraj fünf Stammkräfte fehlten, gelang den Gevelsbergern die Wiedergutmachung für das unter der Woche beinahe verpatzte Kreispokalspiel beim FC Gevelsberg-Vogelsang eindrucksvoll. „Das war ein rundum gelungener Auftritt und ein klar verdienter Sieg“, freute sich Co-Trainer Sebastian Mariniak.

FSV kommt nach einer halben Stunde ins Rollen

Zwar dauerte es eine halbe Stunde, in der sich der FSV schwertat, bis er ins Spiel gefunden hatte, doch das 1:0 durch Max Schröder brach den Bann. Wirbelwind Stefanos Liavas, der eine starke Partie als Zehner ablieferte, hatte hier wie bei den übrigen vier Treffern immer seine Füße im Spiel gehabt. „Ihn hat Deilinghofen gar nicht in den Griff bekommen, so dass er im Mittelfeld nach Belieben schalten und walten konnte“, berichtet Mariniak.

Mit seinen Treffern zum 2:0 und 3:0 machte Mathias Schoger bis zur Halbzeitpause schon alles klar. So durften sich auch die Nachwuchskräfte Jannik Püls und Alen Susic im zweiten Durchgang über Einsatzzeiten freuen. „Beide haben sich sehr gut eingefügt“, lobte Mariniak. „Das hat mich sehr gefreut.“

Neben Schröder und Schoger trugen sich auch Liavas selbst sowie Kapitän Henrik Behr in die Torschützenliste der Partie ein. Angesichts weiterer Torchancen, die seine Mannschaft hatte liegen lassen, konstatierte der Co-Trainer „einen verdienten Sieg – auch in dieser Höhe“.

