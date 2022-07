Letztes Gruppenspiel: Hier seht ihr Popp und Oberdorf live!

Gevelsberg. Viertelfinale und Gruppensieg sind schon eingetütet, und dennoch will die DFB-Auswahl am Samstag die bisherigen Eindrücke bestätigen.

Den Einzug in das Viertelfinale hat die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bereits perfekt gemacht, jetzt geht es darum, die blendenden Eindrücke aus den ersten beiden Spielen zu bestätigen und im Rhythmus zu bleiben. Im dritten und letzten Gruppenspiel der Europameisterschaft trifft die DFB-Auswahl um die beiden Gevelsbergerinnen Lena Oberdorf und Alexandra Popp am Samstag auf Außenseiter Finnland.

Oberdorf wird gelbgesperrt fehlen

Für Lena Oberdorf wird es dabei ein entspannter Arbeitstag. Die in den ersten beiden Spielen starke Mittelfeldspielerin ist nach zwei Gelben Karten gegen Dänemark und Spanien gesperrt und damit zum Zuschauen verdammt. Oberdorf wird die Zeit nutzen können, um sich nach ihren beiden intensiven Auftritten zum Turnierauftakt etwas zu schonen, um für das Viertelfinale in der bestmöglichen körperlichen Verfassung zu sein.

Ihre Teamkollegin Alexandra Popp dagegen könnte nach ihrem Startelfeinsatz samt Tor im Spiel gegen Spanien wieder auf die Bank rücken. Nach ihrer langen Knieverletzung soll die Spielführerin des deutschen Teams behutsam eingesetzt werden, damit sie in Topverfassung für das wichtige Viertelfinale zur Verfügung steht. In ihren ersten beiden EM-Spielen überhaupt hatte die Silschederin gleich zwei Mal getroffen und damit einen großen Anteil am vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde.

Erstmals nicht in Brentford

Das Spiel in Milton Keynes, einer Großstadt nordwestlich von London, findet im „Stadium MK“ mit einem Fassungsvermögen von 30.500 Plätzen statt. Die ersten beiden Gruppenspiele hatte das deutsche Team in Brentford absolviert. Dort wird Deutschland auch am kommenden Donnerstag im Viertelfinale auf den zweiten der Gruppe A treffen. Hierfür kommen vor dem abschließenden Spieltag am Freitagabend noch die Teams aus Norwegen und Österreich in Frage. Beide treffen im direkten Duell aufeinander. Die DFB-Auswahl hingegen steht bereits als Sieger der „Todesgruppe“ B fest.

Wer den dritten Auftakt der deutschen Fußballerinnen live im TV verfolgen möchte, kann dies kostenlos im ZDF tun. Anstoß der Partie gegen Außenseiter Finnland ist um 21 Uhr. Die Begegnung wird außerdem beim kostenpflichtigen StreamingdienstleisterDAZN gezeigt.

