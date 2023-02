Kurz vor Start der Rückrunde: Voerde bricht das Personal weg

Ennepetal. Die letzte Chance für die lokalen Bezirksligisten, sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Voerde muss kurz vor dem Auftakt Rückschläge hinnehmen.

Die Bezirksligisten aus dem EN-Südkreis gehen am Sonntag in ihre letzten Testspiele vor dem Start in die Rückrunde. In Ennepetal muss man nun einige Rückschläge hinnehmen.

Die Vorbereitung war für alle lokalen Vereine alles andere als leicht. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und gesperrter Plätze mussten andere Lösungen gefunden werden, Hallen waren ausgebucht, Einheiten und Spiele mussten ausfallen. Der FC BW Voerde geht gerade einmal in sein drittes Vorbereitungsspiel und konnte in dieser Woche erst wieder auf den Platz zurückkehren. „Ich glaube, da können alle Vereine ein Lied von singen. In der letzten Woche konnten wir nur einmal trainieren“, so BW-Trainer Emrah Özüsaglam.

Seine Mannschaft habe an Kraft und Ausdauer noch einiges nachzuholen. Die personelle Situation macht es für die Voerder zudem nicht leichter: „Was mir gerade richtig Kopfschmerzen bereitet, sind die Verletzten.“ Außenverteidiger Flamur Zhushi brach sich in dieser Woche den Knöchel. Auch Matz Völlmecke und Torgarant Alexander Hillenberg verletzten sich im Training und werden länger ausfallen. Verteidiger Piet Wachter ist weiter angeschlagen.

Zur Freude der Voerder ist Tim Zawadzki wieder im Training und auch Tobias Schipnik wird nach privater Pause wieder einsteigen. „Wir kriegen unsere Männer zusammen. Jetzt, wo die Stammkräfte fehlen, müssen sich halt die andere beweisen“, weiß Özusaglam. Dazu ergibt sich die Chance am Sonntag um 15 Uhr beim SC 08 Radevormwald.

Die übrigen Südkreis-Teams der Bezirksliga wollen genauso wie die Voerder möglichst gut vorbereitet in die Rückrunde gehen. Der Drittplatzierte FSV Gevelsberg hat den Tabellenführer Kreisliga A2 Westfalen SV Bommern am Sonntag um 15 Uhr zu Gast. Nach zuletzt zwei Siegen wollen die Gevelsberg dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Zeitgleich testen auch der VfB Schwelm und Obersprockhövel II. Für den VfB geht es zum Niederrhein A-Ligisten TuRa Remscheid. Der SCO II wird vom türkischen Bezirksliga-Verein Eving Selimiye Spor empfangen.

