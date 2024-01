Kurz nach der WM: Dart der Extraklasse in Gevelsberg

Gary Anderson bei der WM in London. Am Samstag spielt der Ex-Weltmeister in Gevelsberg.

Gevelsberg Die WM in London neigt sich dem Ende, doch am Samstag geht es in Gevelsberg weiter. Die Halle West ist nahezu ausverkauft.

Gary Anderson hat jetzt ein wenig mehr Zeit, um sich auf das Dart-Event in der Gevelsberger Halle West vorzubereiten. Der Weltmeister von 2015 und 2016 schied bei der PDC-Weltmeisterschaft im Londoner Ally Pally überraschend bereits im Achtelfinale gegen den Briten Brendan Dolan aus. Am 6. Januar wird der Schotte Anderson also ausgeruht, aber sicher voller Vorfreude nach Gevelsberg kommen, um gemeinsam mit Ian White und dem legendären Caller Russ Bray für tolle Stimmung zu sorgen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Wenn am Mittwoch mit dem Finale die Dart-Weltmeisterschaften im stimmungsvollen Ally Pally in London zu Ende gehen, wird auch zum letzten Mal bei dieser Veranstaltung die raue Stimme von Russ Bray erklingen. Der „Caller“ gibt seit Jahren die Spielstände bei den großen Turnieren durch, nach der WM will sich der selbst zur Marke gewordene Schiedsrichter aber zurückziehen. 1996 gab er seinen Job als Gerüstbauer auf und wurde zu der Stimme der Dartszene, seinen zweiten Auftritt nach seiner letzten WM wird Bray nun in Gevelsberg haben.

Insgesamt 30 Legs werden gespielt

Ab 19 Uhr eröffnet die Halle West B ihre Pforten, knapp 500 Zuschauende passen in die kleinere der beiden Sporthallen am Schulzentrum. Veranstalter Karl Mai vom Dartverein „Kreuz Ass“ hat bereits Erfahrung in der Durchführung solcher Events, vor fünf Jahren lockte er mit Phil „The Power“ Taylor die Legende des Dartsport schlechthin nach Gevelsberg - über 1300 Zuschauende kamen. Ein besonderes Rahmenprogramm wie damals wird es dieses Mal nicht geben, dennoch dürfte die Stimmung naturgemäß hochkochen, wenn Ex-Weltmeister Anderson und Ian White auf der Bühne gegen insgesamt 24 qualifizierte Spielerinnen und Spieler in jeweils einem Leg antreten werden. Hinzu kommen sechs weitere verdiente Dartspieler aus der Umgebung.

Wenige Karten wird es noch an der Abendkasse geben, allerdings verweist der Veranstalter darauf, dass es sich dabei um einige wenige Restkarten handelt. Der Einlass erfolgt über den Sportplatz hinter der Halle B, da in der großen Halle parallel der 9. Container Wiegand-Cup des FSV Gevelsberg stattfinden wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm