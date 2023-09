Kreispokal: Die richtigen Kracher gibt es ab Runde zwei

Schwelm. Der kürzeste Weg nach Europa ist ziemlich lang für die heimischen Fußballer. In dieser Woche beginnt die Reise mit der ersten Runde im Kreispokal

Nach den ersten drei Spieltagen in der Meisterschaft meldet sich im Spätsommer wie gewohnt auch der Fußball-Kreispokal in dieser Woche aus der Sommerpause zurück. Die erste Runde wartet dabei mit einigen interessanten Duellen auf, ehe in der zweiten Runde die höherklassigen Teams in den Wettbewerb einsteigen – und auch dort stehen schon einige sehr attraktive Partien auf dem Plan.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Los geht die neue Pokal-Saison am Dienstagabend mit zwei Begegnungen der insgesamt 17 Erstrundenpartien. Mit besonderer Spannung sind die Partien TuS Esborn gegen FC Gevelsberg-Vogelsang (20 Uhr) und Polonia Hagen gegen RW Rüggeberg (20.10 Uhr) am Mittwoch, so wie die Spiele TuS Hasslinghausen gegen den SV Ararat Gevelsberg (19.45 Uhr) und FC SW Silschede gegen die SpVg. SW Breckerfeld (20 Uhr, beide am Donnerstag) zu erwarten.

Südkreis-Derby und zwei Neuauflagen in Runde zwei

Die überkreislichen Teams hingegen steigen erst in der zweiten Runde ab Mitte Oktober in den Wettbewerb ein – und haben da auch bereits schon Planungssicherheit bezüglich ihrer Gegner. Unter anderem treffen die beiden Bezirksligisten VfB Schwelm und FSV Gevelsberg aufeinander, zudem kommt es zur Neuauflage des Achtelfinales im Vorjahr zwischen BW Voerde und Landesligist und Titelverteidiger SpVg. Hagen 11. Höhepunkt der zweiten Pokalrunde ist das Duell des Westfalenligisten SC Obersprockhövel und dem Oberligisten TuS Ennepetal. Die beiden Teams lieferten sich in der Vorsaison ein rassiges Pokalspiel im Viertelfinale, das nach regulärer Spielzeit mit einem 4:4 endete. Ennepetal setzte sich Mitte Februar letztlich mit 3:0 im Elfmeterschießen durch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm