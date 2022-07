Kreisligisten testen: Linderhausen trifft auf Sobotzki-Elf

Ennepe-Süd. Knapp einen Monat vor dem Saisonstart testen die Kreisligisten eifrig – an diesem Wochenende vermehrt gegen höherklassige Kontrahenten.

An diesem Wochenende bestreiten die Mannschaften aus der Fußball-Kreisliga A2 die nächsten Testspiele der noch jungen Sommervorbereitung. Nach dem ersten lockeren Aufgalopp der Teams in der vergangenen Woche geht es nun aber richtig zur Sache: Gleich vier Mannschaften spielen gegen höherklassige Gegner.

So wird am Sonntag die SpVg. Linderhausen an der Rennbahn auf den Bezirksligisten TuS Heven um die ehemaligen Ennepetaler Björn Sobotzki (als Trainer) und Maik Bollmann treffen (Anstoß 15 Uhr). „Wir wollen herausfinden, wo wir aktuell stehen und was wir können“, sagt Co-Trainer Luca Schreiber, der den urlaubenden Marc Dülm in den kommenden zwei Wochen vertreten wird. „Wir erwarten einen sehr starken Gegner und können uns schon einmal auf die besseren Mannschaften aus unserer Liga gut vorbereiten“, ist sich Schreiber vor dem Test sicher.

Fällt womöglich länger aus: Linderhausens Kevin Pflanz. Foto: Michael Scheuermann

Das Augenmerk soll in der Partie vor allem auf der Defensive liegen. Genauso soll das Anlaufverhalten eine wichtige Rolle in dem Testspiel einnehmen. Fehlen wird den Linder­hausenern allerdings ihr Kapitän Kevin Pflanz (Foto), der sich unter der Woche eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. „Wir wissen noch nicht, wie schlimm die Verletzung ist“, sagt Schreiber.

Hasslinghausen erst bei 40 Prozent

Ebenfalls gegen einen Bezirksligisten tritt der TuS Hasslinghausen an. Mit Blau-Weiß Voerde rückt sogar eine lokale Mannschaft zum Test-Kick am Sonntag zum Landringhauser Weg an (Anstoß 15 Uhr). „Das Ergebnis wird für uns keine Rolle spielen, dafür ist es eine gute Trainingseinheit für uns. Sicherlich wird es aber ein Spiel mit höherem Niveau werden“, glaubt Co-Trainer Christian Parlow.

Derweil lässt er sich zu einem Zwischenfazit nach den ersten Trainingswochen hinreißen: „Bis jetzt sind wir auf einem ordentlichen Weg, aber noch lange nicht dort, wo wir hin wollen. Wir sind aktuell bei 40 Prozent von dem, was wir erreichen wollen“, lautet seine Bilanz. Besonders überrascht hat Parlow bisher Torben Krämer, der nach einer schweren Verletzung sein Comeback gegeben hat. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass er schon so weit ist. Wir sind total begeistert“, sagt der Coach über seinen Spieler, der bisher alle drei Testspiele vom TuS absolvierte.

TSG-Reserve fordert ambitionierte Möske-Elf

Ebenfalls interessant dürfte die Partie der TSG Sprockhövel II gegen den FSV Gevelsberg am Sonntag um 12.15 Uhr in Sprockhövel werden. Während die Gevelsberger um Neu-Trainer Lars Möske von der Meisterschaft in der Bezirksliga träumen, möchte die Oberliga-Reserve in der A-Liga ganz oben angreifen.

Das vierte Spiel mit überkreislicher Beteiligung wird der FC SW Silschede gegen den U19-Landesligisten DJK TuS Hordel bestreiten. Der FC Gevelsberg-Vogelsang gastiert außerdem beim Hagener A-Ligisten Hasper SV. Beide Gevelsberger Mannschaften werden somit ihr erstes Testspiel in dieser neuen Saison bestreiten. Der FSV Gevelsberg II wird sich mit Linderhausen II messen, während die U23 vom TuS Ennepetal gegen den Hagener A-Ligisten Concordia Hagen spielen wird.

