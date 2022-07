Kreisliga-Testspiele: Dieser Spieler überrascht bisher alle

Ennepe-Süd. Die heimischen Teams testen kräftig weiter, die Resultate sind aber durchwachsen. Dieses Fazit ziehen die Trainer nach den Spielen vom Wochenende

An diesem Wochenende sammelten die heimischen Fußball-Kreisligisten wieder wichtige Eindrücke für die anstehende Spielzeit. Die Teams aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm fuhren in ihren Testspielen dabei gemischte Ergebnisse ein.

Den höchsten Tagessieg machte der FSV Gevelsberg II gegen die SpVg. Linderhausen II klar. Die Mannschaft von Trainer Marvin Borberg fertigte den B-Ligisten mit 9:2 (3:1) ab. Besonders Mamadou Sow und Ali Allouch sorgten mit je drei Treffern für viel Offensivgefahr. „Unser Spiel nach vorne sah schon sehr gut aus, aber wir müssen noch an unserem Umgang mit den Chancen arbeiten“, bilanzierte Borberg. Zudem befinde sich das Team des neuen Übungsleiters noch in einer Findungsphase, wie er über das Mannschaftsgefüge und aktuelle Zusammenspiel sagt.

Yannick Bartsch überrascht als Zugang

Die SpVg. Linderhausen hat derweil eine knappe 1:2 (1:0)-Pleite gegen den Bezirksligisten TuS Heven kassiert. Doch trotz der Niederlage war Co-Trainer Luca Schreiber hinterher zufrieden: „Es war für uns ein sehr guter Test. Nur am Ende haben wir lediglich zu viele Chancen liegen gelassen“, urteilte er zu einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel.

Die Linderhausener Führung durch Moritz Kotzur (34.) gab der Verein von der Rennbahn in der zweiten Hälfte gegen die Wittener noch aus der Hand. Die Qualitäten des Gegners Heven konnte auch Linderhausens Mittelfeldspieler Yannick Bartsch nicht aufhalten, der ein Sonderlob vom Trainer bekam. „Er ist bisher die Überraschung der Vorbereitung“, schwärmte Schreiber. Der Zugang überzeugte am Sonntag erneut mit seiner robusten Zweikampfführung in der Zentrale.

Vogelsang startet mit Niederlage in Vorbereitung

Eine Pleite kassierte ebenfalls der FC Gevelsberg-Vogelsang in seinem ersten Testspiel in dieser Vorbereitung: Gegen den Hasper SV verlor die Hundeicken-Elf mit 6:2 (3:1). Adnan Malanovic und Marco Schulte markierten die beiden Vogelsanger Tore.

Genauso verlor RW Rüggeberg gegen den Bezirksligisten SG BW Haspe mit 1:3 (1:1) sowie der FC SW Silschede gegen die A-Jugend von der DJK TuS Hordel mit 2:8 (0:5). Siegreich dagegen war Ararat Gevelsberg, die Hellas Makedonikos Hagen II mit 8:0 (3:0) besiegten. Genauso holte der TuS Ennepetal II gegen den SC Concordia Hagen einen 3:2 (1:1)-Sieg, bei dem Zugang Sinan Avan doppelt traf.

