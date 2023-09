Kreisliga A2: Knallhart-Wochen bei Vogelsang und FSV II

Gevelsberg. Während der Oktober für Gevelsberg II richtungsweisend wird, muss Vogelsang sich aus der Krise herauskämpfen. Das sagen die Trainer.

Die kommenden Wochen werden für zwei Gevelsberger Vereine besonders wichtig: Der FSV Gevelsberg II hat mit drei Gegnern aus der Tabellenspitze ein knallhartes Programm. Gleichzeitig muss der FC Gevelsberg-Vogelsang nach vier Pleiten in Serie wieder zu Form finden, um den Fehlstart vergessen zu machen.

FSV-Coach Marvin Borberg ist sich der Bedeutung des kommenden Monats bewusst. Sonntag geht es mit dem TuS Hasslinghausen daheim um 13 Uhr gegen den Tabellenfünften, danach warten Tabellenführer SC Wengern und der Vierte RW Rüggeberg. Ein fordernder Monat also für Gevelsberg II. „Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf die Spiele. Danach werden wir sehen, wo wir stehen und wohin die Reise in dieser Saison gehen wird“, blickt Übungsleiter Borberg auf die schwierigen Wochen, die nun anstehen.

„Müssen uns auf dem Platz zerreißen“

Nicht ganz so einfache Wochen hat derweil der FC Gevelsberg-Vogelsang hinter sich. Nur zum Auftakt gab es gegen Aufsteiger Breckerfeld II einen Sieg, es folgten zuletzt vier Niederlagen in Serie. Vergangenes Wochenende konnte Vogelsang durchschnaufen und hatte spielfrei. „Die Mannschaft hat gut gearbeitet und wir gehen optimistisch in die Partie am Sonntag“, sagt Trainer Maximilian Goerke.

Am Wochenende geht es mit RW Rüggeberg um 15 Uhr am Hundeicken nun weiter. „Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir zu den Basics zurückkehren. Wir müssen uns auf dem Platz zerreißen und das zeigen, was uns eigentlich immer stark gemacht hat“, fordert Goerke von seinem personalgeschwächte Team.

