Kreisliga A2: Drei Spiele vom Wochenende auf einen Blick

Schwelm. Linderhausen dreht spät auf, Ararat mit schönem Freistoßtor und Gennebreck siegt erstmals unter dem neuen Trainer: Das war in der A-Liga los.

Am Wochenende haben die heimischen Mannschaften aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm in der Fußball-Kreisliga A2 wieder für sehenswerte Tore und packende Spiele gesorgt. Drei Begegnungen des 20. Spieltages in aller Kürze zusammengefasst.

SuS Volmarstein – SpVg. Linderhausen

Die SpVg. Linderhausen fertigte den SuS Volmarstein dank einer starken zweiten Hälfte deutlich mit 5:1 (1:0) ab. „Wir haben in der zweiten Halbzeit unsere Chancen besser genutzt“, erklärte Linderhausens Trainer Marc Dülm. Während im ersten Durchgang nur Niklas Röse traf, netzten nach dem Seitenwechsel Spencer Awaga doppelt, Daniel Hinzmann und Maximilian Burbulla ein. Für den SuS Volmarstein erzielte Sebastian Lummel den Ehrentreffer.

SC Wengern – SV Ararat Gevelsberg

Der SV Ararat Gevelsberg teilte sich bei einem 1:1 (0:1) mit dem SC Wengern die Punkte. Ararat ging nach durch einen Freistoß aus 20 Metern von Vedat Bingöl in Führung. Bindar Aslan erzielte später den Ausgleich für den SC Wengern. Zudem sah ein Wengeraner in der Schlussphase noch die Gelb-Rote Karte. Den Punktgewinn beurteilte der Ararat-Trainer Hakan Ferhat als positiv und freute sich über die Leistung seiner Mannschaft.

FC Wetter II – VfL Gennebreck

Der VfL Gennebreck hat den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Lukas Meier eingetütet, gegen den FC Wetter II sprang ein knapper 2:1 (2:1)-Sieg heraus. Johannes Hoppe und Henry Wolkowski schossen die beiden Tore Gennebrecker Treffer. Für die Wetteraner netzte Emanuel Proenca ein. Die Gennebrecker haben mit dem Sieg den Anschluss an das rettende Ufer hergestellt. Sie stehen zwar weiterhin auf einem Abstiegsplatz, sind aber punktgleich mit dem SC Obersprockhövel III, der über dem Strich steht.

