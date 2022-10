Kreisliga A2: Alles Wichtige zu den Spielen am Wochenende

Ennepe-Süd. Ein Spitzenspiel, ein Kellerduell und einem Team gehen die Spieler aus. Alle Infos, Stimmen und Personalien zur Kreisliga A2 auf einen Blick.

Volles Programm wird den Zuschauern der Fußball-Kreisliga A2 an diesem Wochenende geboten. Acht Partien werden im Rahmen des achten Spieltages auf den heimischen Sportplätzen ausgetragen. Dabei kommt es zum Duell der beiden abgeschlagenen Schlusslichter, zudem gehen einem Verein die Spieler aus – alles Wichtige auf einen Blick.

TuS Ennepetal II – FSV Gevelsberg II

Unschlagbar scheint der TuS Ennepetal II vor dem Duell gegen den FSV Gevelsberg II in zweierlei Hinsicht. Zum einen haben die Kicker aus dem Bremenstadion eine Traumbilanz gegen ihren kommenden Gegner: Keines der vergangenen elf Ligaspiele verloren sie gegen Gevelsberg, vier Siege sowie sieben Unentschieden stehen für den TuS zur Buche.

Zum anderen schwimmt Ennepetal aktuell auf einer Erfolgswelle: Saisonübergreifend ist das Team fünfzehn Partien am Stück ungeschlagen, diese Spielzeit hat es zudem alle bisherigen Begegnungen gewonnen und steht auf dem ersten Tabellenplatz.

Gevelsbergs Trainer Marvin Borberg möchte gegen Ennepetal etwas mitnehmen. Foto: Marinko Prša

Doch Gevelsbergs Zweite ist mit zuletzt vier Dreiern in Folge und dem dritten Rang genauso gut drauf wie der aktuelle Branchenprimus. Entsprechend möchte man dem Gegner ein Beinchen stellen. „Das wird eine schwere Aufgabe werden, aber wir werden uns nicht verstecken“, sagt FSV-Trainer Marvin Borberg. Das Duell findet am Sonntag um 10:45 Uhr am Reichenbach Gymnasium statt.

FC Wetter II – TSG Sprockhövel II

An das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams kann sich die Reserve der TSG noch gut erinnern. Im Rückspiel der vergangenen Saison verlor Sprockhövel mit 0:2 – ein herber Dämpfer für die Spitzenmannschaft im Rennen um die Meisterschaft.

Ein „schwieriges Spiel“ erwartet deshalb auch TSG-Trainer Christian Kalina an diesem Wochenende um 13 Uhr am Harkortberg. Personell ist der Tabellenzweite vor dem Duell mit Wetter gebeutelt. Unter anderem werden mit Raoul Meister, Julian Hupp und Marc Wiederholz drei Spieler im Vergleich zur Vorwoche ausfallen. Pierre Nolte kehrt dagegen wieder in den Kader zurück.

Hiddinghauser FV – TSG Herdecke

Wenn Hiddinghausen am Sonntag um 15 Uhr die TSG Herdecke empfängt, stehen beide Mannschaften unter Zugzwang. Dass dem so ist, stellt Marcel Brandenstein mit einer Forderung an sein Team klar. „Wir müssen Punkte holen“, verlangt der Herdecker Trainer deutlich. Auf der anderen Seite wären auch Zähler für die Hiddinghausener wichtig, denn der Liganeuling holte aus den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg, nur zwei Remis sprangen heraus. Mit den ausbleibenden Erfolgen ist der HFV in der Tabelle auf den drittletzten Rang abgerutscht.

SuS Volmarstein – FC SW Silschede

Minimalistisch ging es in den vergangenen Duellen zwischen dem FC SW Silschede und dem SuS Volmarstein zu. Nur vier Treffer fielen in den zurückliegenden drei Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Am Sonntag gibt es um 15 Uhr in Volmarstein nun die Neuauflage des Duelles.

Besonders wichtig wird die Begegnung für beide sein, weil Volmarstein und Silschede die beiden abgeschlagenen Tabellenschlusslichter der Liga sind. Während Volmarstein noch gänzlich ohne Punkte dasteht, sieht es bei Silschede mit erst einem Zähler kaum besser aus. „Alles andere als uns einen Sieg vorzunehmen, wäre ein Schande. Die blamabelen Ergebnisse aus den letzten Wochen wollen wir revidieren und endlich den Schalter umlegen“, fordert deswegen Ruben Filter, Spieler der Silscheder.

Claudio Bertinelli (am Ball) vom FC SW Sischede versucht, an seinem Gegenspieler vorbeizugehen. Foto: Jens Pommerenke /

SC Wengern – VfL Gennebreck

Torreich gehen stets die Partien aus, wenn der VfL Gennebreck auf dem Platz steht. Insgesamt 52 Treffer fielen in den bisherigen sieben Partien dieser noch jungen Saison des Aufsteigers. Dass der Liganeuling bereits 29 Mal den Ball aus dem eigenen Tor holen musste, erklärt Trainer Gökhan Akin mit vielen einfachen Fehlern. „Jede Woche ist etwas Neues dabei, das schiefläuft“, sagt er.

Auf der anderen Seite lobt er aber seine stake Offensive, die bereits 23 Mal einnetzen konnte. Mohamad Adruisch war dabei der bisher beste Schütze der Sprockhöveler. Fünf Mal ließ der Kicker seine Mannschaft schon jubeln. Am Sonntag hat er um 15 Uhr am Brasberg die Chance, sein Torekonto weiter auszubauen.

SCO Obersprockhövel II – SV Ararat Gevelsberg

In einer guten Form präsentiert sich aktuell Ararat Gevelsberg. Von den letzten fünf Begegnungen verlor die Truppe vom Hundeicken nur eine einzige. Dabei tüteten die Gevelsberger satte acht Punkte ein. Der Abstiegskandidat der vergangenen Saison hat sich damit bereits ein kleines Polster auf die Abstiegsränge aufgebaut.

Sieben Zähler trennen Ararat von den letzten beiden Tabellenplätze. Darüber freut sich auch die Mannschaft, Spieler Ercan Celik betont vor allem die guten Leistungen, die sein Team gezeigt haben soll. „Wir haben sehr gute Spiele abgeliefert“, freut er sich. Die Partie findet am Sonntag um 15.15 Uhr am Schlagbaum statt.

RW Rüggeberg – TuS Hasslinghausen

Probleme, die Hasslinghausener Abwehr zu überwinden, hatten die Rüggeberger in der jüngeren Vergangenheit. Die zurückliegenden drei Spiele landeten die Ennepetaler keinen einzigen Treffer gegen ihren kommenden Gegner. Dieser präsentiert sich zudem nach dem Fehlstart mit vier Niederlagen aus den ersten fünf Partien aktuell in verbesserter Form.

Hasslinghausens Trainer Daniel Utech (rechts). Foto: WP / Michael Scheuermann

In der Liga und im Pokal gab es zuletzt zwei souveräne 4:0-Siege. „Bei uns ist der Knoten geplatzt und es ist wieder mehr Sicherheit in die Mannschaft gekommen“, freut sich Hasslinghausens Trainer Daniel Utech. Die Stimmung sei nach den Erfolgen aktuell zudem viel besser als noch zuvor. Gute Voraussetzungen, um um 15 Uhr im Höhendorf am Lauf anzuknüpfen.

FC Gevelsberg-Vogelsang – SpVg. Linderhausen

Vor dem Aufeinandertreffen am Wochenende verzeichnen die Linderhausener personelle Probleme. „Es sind nicht mehr viele Leute da“, meint Trainer Marc Dülm. Gegen die Vogelsanger soll seine Truppe mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft sowie Altherren-Kickern auflaufen.„Vogelsang ist klar in der Favoritenrolle“, glaubt der Coach. „Spielerisch sind sie mit ihrem Kader besser als wir“, sagt er. Dennoch wolle Linderhausen etwas Zählbares mitnehmen, wenn sie am Sonntag um 15 Uhr am Hundeicken antreten.

