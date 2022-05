Am Wochenende geht es auf den heimischen Fußballplätzen wieder um Zählbares.

Fußball Kreisliga A2 Kreisliga A: Die sieben Spiele am Wochenende im Überblick

Ennepe-Süd. Am Sonntag könnten alle Entscheidungen im Titelrennen und Nichtsabstiegskampf fallen. Wir haben alles zum Kreisliga-Spieltag in der Übersicht.

Am Sonntag wird es in der Fußball-Kreisliga A2 wieder ordentlich zur Sache gehen. Insgesamt sieben Spiele stehen im Rahmen des 31. Spieltages auf dem Plan. Dabei könnte BW Voerde II mit einer Niederlage nun endgültig in die B-Liga absteigen. Wir haben alle Personalien, Infos und Trainerstimmen gesammelt.

Das ist wichtig in der Fußball-Kreisliga A2

RW Rüggeberg – BW Voerde II

Wann & Wo? Am Sonntag um 15.15 Uhr auf dem Rüggeberger Rasenplatz.

Letztes Duell: Im Hinspiel feierte Rüggeberg gegen die Voerder Reserve einen 9:1-Kantersieg.

Personal: Die Mannschaft der Rot-Weißen ist immer noch personell geschwächt. Für das Derby fehlen Phil Tinzmann, Joris Reyes-Mellado, Lars Bösebeck (Gelb-Sperre) sowie Ole Höfinghoff. Fraglich sind zudem die Einsätze von Sebastian Wiese, Alen Susic und Flamur Zhushi. Die Voerder haben weniger Probleme als ihr Konkurrent. Lediglich Fabian Grube wird sicher ausfallen. Auf der Kippe steht, ob Samedin Pilica auflaufen kann.

Das sagen die Trainer: „Es tut mir leid, dass Voerde kurz vor dem Abstieg steht. Auch wegen meiner eigenen Vergangenheit dort. Trotzdem möchten wir das Derby gewinnen.“ (Daniel Frölich, RW Rüggeberg). „Wir sind leider nahezu faktisch abgestiegen. Trotzdem wollen wir noch vernünftigen Fußball spielen.“ (Dimitrios Sorovakos, BW Voerde II).

FC SW Silschede – FC Gevelsberg-Vogelsang

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr im Silscheder Waldstadion.

Letztes Duell: Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2-Remis.

Personal: Bei Silschede ist die Lage vor dem Spiel noch unklar. Es sollen mehrere Spieler an die zweite Mannschaft abgegeben werden, die in der C-Liga um den Klassenerhalt kämpft. Fest steht bereits, dass Christopher Schuster, Philipp Heintze, Ferry Hoppe und Finn Riedl ausfallen werden. Bei Vogelsang stehen Niklas Kriewen und Dominik Giampietro nicht zur Verfügung.

Das sagen die Trainer: „Auch wenn es ein Derby ist, hat für uns unsere Reserve Priorität. An unsere Zweite werden wir einige Spieler abgeben. Unser Gegner Vogelsang hat einen guten Lauf und ist besonders in der Offensive stark.“ (Thomas Schumacher, FC SW Silschede). „Silschede hat eine gute Abwehr. Wir sind aber gut auf das Spiel vorbereitet und werden Lösungen finden.“ (Maximilian Goerke, FC Gevelsberg-Vogelsang).

FC Wetter II – TuS Ennepetal II

Wann & Wo? Am Sonntag um 12.30 Uhr am Hartkortberg.

Letztes Duell: Wetter II siegte knapp mit 1:0. +

Personal: Bei Ennepetal stehen mehrere Spieler nicht zur Verfügung. Es werden Jan Kumpmann, Lars und Luke Späth, Patrick Konnerth und Innenverteidiger Tim Salzmann nicht auflaufen können, wenn es gegen Wetter II geht.

Das sagen die Verantwortlichen: „Die Niederlage im Hinspiel war ein unnötiger Punktverlust. Da gibt es für uns nun wieder etwas gutzumachen.“ (Marc Schulte, TuS Ennepetal II).

SuS Volmarstein – TSG Sprockhövel II

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr in Volmarstein.

Letztes Duell: Sprockhövel gewann gegen den SuS mit 3:2.

Personal: Volmarstein ist stark geschwächt. Positiv ist aber, dass ihr Torwart Justus Böving wieder zurückkehrt. TSG II hat ebenfalls große Personalnot.

Das sagen die Trainer: „Wir wollen nichts herschenken und Sprockhövel das Leben schwer machen.“ (Sebastian Lummel, SuS Volmarstein). „Ich erwarte ein schweres Spiel, weil wir zuletzt öfters Probleme gegen Volmarstein hatten.“ (Christian Kalina, TSG Sprockhövel II).

SV Ararat Gevelsberg – TuS Esborn

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr am Hundeicken.

Letztes Duell: Esborn gewann das Hinspiel mit 3:1.

Personal: Bei Ararat fallen Atik Oktay, Ali Göy und Fatih Celik aus. Esborn geht mit deutlich mehr Ausfällen in das Spiel.

Das sagen die Trainer: „Wir wollen den Klassenerhalt mit einem Sieg sicher machen. Wir dürfen Esborn aber nicht unterschätzen.“ (Ercan Celik, SV Ararat Gevelsberg). „Wir möchten so gut wie möglich dagegen halten und das Ergebnis in Grenzen halten.“ (Jürgen Lappe, TuS Esborn).

FSV Gevelsberg II – TuS Hasslinghausen

Wann & Wo? Am Sonntag um 13 Uhr im Stefansbachtal.

Letztes Duell: Beim vergangenen Aufeinandertreffen gewann Hasslinghausen mit 5:2.

Personal: Hasslinghausen hat weiter mit den Ausfällen der Langzeitverletzten zu kämpfen. Besonders bitter ist, dass zusätzlich noch mit Malte Lobeck der beste Angreifer des Teams ausfallen wird.

Das sagen die Trainer: „Für uns ist es wie ein kleines Derby, weil einige bei uns eine Vergangenheit beim FSV haben. Deswegen wollen wir die drei Punkte holen.“ (Christian Parlow, TuS Hasslinghausen).

SpVg. Linderhausen – SC Wengern

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr an der Rennbahn.

Letztes Duell: Im Hinspiel setzte sich die SpVg. Linderhausen gegen den SC Wengern deutlich mit 6:1 durch.

Personal: Die Spielvereinigung geht mit elf Ausfällen personell auf dem Zahnfleisch. Alexander Brandao, Mario Hernandez, Mats Mittelmann, Moritz Kotzur, Niklas Röse, Patrick Franke, Spencer Awaga, Timo Bürger, Fabian und Tobias Voshage und Trung Nguyen fallen aus. Wengern ist ebenfalls gebeutelt. Sie können aber wieder auf ihren besten Angreifer Edin Krasniqi zurückgreifen.

Das sagen die Trainer: „Wir werden wegen unserer Personalnot ein Mix aus allen drei Seniorenteams sowie Altherren sein. Ich finde es super, wie wir uns gegenseitig unterstützen. Wir werden alles geben, um als Sieger vom Platz zu gehen.“ (Luca Schreiber, SpVg. Linderhausen). „Linderhausen war im Hinspiel sehr stark. Da waren wir leider chancenlos. Wir wollen jetzt die Saison mit guten Auftritten erfolgreich abschließen.“ (Benjamin Knoche, SC Wengern).

