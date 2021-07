Kostenloser Sport im Park geht weiter

Ennepetal/Schwelm. So geht es mit „Sport im Park“ in Schwelm und Ennepetal ab dem Samstag, 24. Juli, weiter.

Die Aktion „Sport im Park“ geht in Schwelm rund um den Martfeldpark und Ennepeta im und am Dorma-Sportpark weiter. Außer beim Basketball in Ennepetal. Hier ist der zuständige Übungsleiter der TG Voerde erkrankt. Das Projekt des Kreissportbundes bietet die kostenlose Teilnahme an verschiedenen Sportarten. Dafür haben Schwelmer und Ennepetaler Vereine ein abwechslungsreiches Angebot für alle Altersgruppen entwickelt. In den Sommermonaten Juli und August können Interessierte unter fachlicher Anleitung Sport im Freien erleben und sich so, ohne Verpflichtungen, für den Sport begeistern lassen. Und so sieht das weitere Programm aus (Änderungen vorbehalten).

Der Überblick

Schwelm

Samstag, 24. Juli

15 Uhr RE Schwelm: Fit mit Kids für Mamas und Kinder (zwei bis vier Jahre)

16 Uhr RE Schwelm: Fat Burner

Montag

17 Uhr: RE Schwelm: Spikeball für Kids und Teens (ab acht Jahre)

18 Uhr: RE: Spikeball für Erwachsene

Dienstag

18 Uhr: RE: Laufen für (Wieder-) Einsteiger

19 Uhr: RE Schwelm: Functional Fitness

Mittwoch

18 Uhr: TanzCentrum: Line Dance

Donnerstag

18 Uhr: TanzCentrum: Kreistanz

Freitag

18 Uhr: Kampfsportgemeinschaft EN-Süd: Taekwondo Fitness



Ennepetal

Montag

17.30 Uhr: To-San Ennepetal: Bewegt älter werden mit Kampfsport

Dienstag

15 Uhr: To-San Ennepetal: Füchschen

18 Uhr: Sortabzeichen

Mittwoch

17.30 Uhr: To-San: Gewaltprävention

Donnerstag

16 Uhr: Sport im Freien

17 Uhr: To-San Ennepetal: Selbstbehauptung Vorschulkinder

17 Uhr: To-San Ennepetal: Neurobic

17.30 Uhr: SF Ennepetal: Laufen und Joggen für Einsteiger

18 Uhr: Raccoons: Baseball

Freitag

18 Uhr: Milsper TV: Yoga in der Natur

