Korte: „Ich empfehle eine Kooperation mit den Schulen“

Ennepe-Süd. Vor der Landtagswahl haben die zwölf Kandidaten der Wahlkreise 104 und 105 auf unsere Fragen zum Thema Sport in der Region geantwortet.

Bei unserer großen Abfrage bei den Kandidaten zur Landtagswahl 2022 am 15. Mai haben uns die zwölf Kandidaten der Parteien CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD auf sechs Fragen zu Themen aus dem Bereich „Sport im Wahlkampf“ geantwortet. Hier finden Sie die Antworten von Carl-Dietrich Korte (AfD), der für den Wahlkreis 104 (Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Eilpe, Dahl und Haspe) antritt.

Wie bewerten Sie den aktuellen Zustand der Sportstätten in Ihrem Wahlkreis?

Carl-Dietrich Korte: Der Zustand der Sportstätten in meinem Wahlkreis weist eine erhebliche Bandbreite auf, die von „inakzeptabel“ bis „hervorragend“ reicht. Dabei befindet sich die überwiegende Mehrzahl der Sportstätten in einem annehmbaren Zustand.

Das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ wurde auch von den Vereinen in der Region stark frequentiert. Möchten Sie sich für ein weiteres Förderprogramm zur Unterstützung der Sportvereine einsetzen? Wenn ja, welche Ideen haben Sie diesbezüglich?

Das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ läuft ja zur Zeit noch. Man sollte seriöserweise erst einmal dieses Programm beenden und auswerten, bevor man sich zu einem neuen Programm positioniert. Auf jeden Fall sollte sich das Land aber auch in Zukunft für gute Sportstätten nachdrücklich engagieren.

Viele Sportvereine klagen darüber, dass Kinder und Jugendliche inzwischen so lange in der Schule sitzen, dass sie nicht mehr am Vereinstraining im Nachmittagsbereich teilnehmen können. Welche Lösung können Sie den Sportvereinen diesbezüglich anbieten?

Dass Vereinstraining im Nachmittagsbereich schwierig wird, hängt mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zusammen. Wenn etwa immer mehr Ganztagsschulen gewünscht werden, steht für immer weniger Kinder und Jugendliche der Nachmittag für Vereinssport zur Verfügung. Wenn man meint, ein immer größerer Personenkreis müsse Abitur machen und z.B. einer praktisch-handwerklichen Ausbildung die ihr gebührende Wertschätzung verweigert, dann müssen viele eine weniger ausgeprägte theoretische Begabung durch einen erhöhten Zeiteinsatz kompensieren. Ich halte die aufgezeigten Tendenzen für problematisch. Kurzfristige Lösungen kann es hier nicht geben; die Vereine können nur diejenigen für Nachmittagsaktivitäten gewinnen, die in diesem Bereich keine anderweitigen Verpflichtungen bzw. Absichten haben.

Viele Vereine in der Region werden immer älter. Wie wollen Sie Vereine unterstützen, dem Mitgliederschwund entgegenwirken zu können?

Als Lehrer empfehle ich eine Zusammenarbeit mit den Schulen. So können die Vereine versuchen, Kinder und Jugendliche für die von ihnen angebotenen Aktivitäten zu gewinnen.

Welchen Stellenwert messen Sie dem Sport in der Region bei? Welche Möglichkeiten halten Sie für möglich und notwendig, um Sportvereine finanziell zu entlasten/zu unterstützen?

Sport hat eine große gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Er erhält und fördert die Gesundheit, er begeistert und verbindet Menschen jeden Alters und vermittelt darüber hinaus Werte wie Regelbewusstsein, Fairness, Toleranz, Rücksichtnahme und Teamgeist. Deshalb halte ich eine großzügige finanzielle Förderung der Sportvereine für gerechtfertigt; z.B. durch die unentgeltliche Nutzung öffentlicher Einrichtungen oder die Übernahme von Fortbildungskosten für ehrenamtliche Mitarbeiter.

