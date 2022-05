Klostermanns Titelchancen: „Das wäre die ganz große Nummer“

Gevelsberg/Leipzig. Für den Gevelsberger Nationalspieler winkt gleich zweifach Silberware. In seiner Kolumne beschreibt Lukas Klostermann, was ihm das bedeuten würde

Wir sind ganz nah dran an einem richtig großen Erfolg! Mit meinem Verein RB Leipzig stehe ich im Finale des DFB-Pokals und am Donnerstag können wir auch das Finale der Europa League klarmachen, wenn wir uns gegen die Glasgow Rangers durchsetzen. Das wäre eine große Nummer für unseren Klub und für mich persönlich.

Dabei wurde ich in dieser wichtigen Saisonphase gerade erst noch einmal vor dem DFB-Pokal-Halbfinale ausgebremst. Das war sehr ärgerlich. Es gehört zwar dazu, dass man als Fußballerspieler auch mal ausfällt. Aber ein so entscheidendes Spiel auf der Couch schauen zu müssen und meinen Mitspielern nicht helfen zu können, war eine ungewohnte Situation. Ich habe von zu Hause aus mitgefiebert und beim späten Siegtreffer war die Erleichterung natürlich riesig.

Zum Glück war alles schnell wieder vorbei, so dass ich im Halbfinal-Hinspiel der Europa League in der Startelf stehen und meinen Teil zum 1:0-Sieg beitragen konnte. Als Abwehrspieler war es natürlich ein besonderer Erfolg, dass wir keinen Gegentreffer kassiert haben. Das Ergebnis fiel knapp aus, daher ist klar, dass wir noch lange nicht durch sind. Glasgow ist ein starker Gegner und in Schottland zu bestehen, wird keinesfalls leicht. Das Ibrox Stadium ist bekannt für seine großartige Atmosphäre. Ich freue mich sehr darauf, dort aufzulaufen, denn bisher kenne ich das Stadion auch nur aus dem Fernsehen.

Wenn alles gut läuft, spielen wir im Mai gleich zwei Finalspiele innerhalb von vier Tagen. In der Europa League könnten wir sogar auf ein uns sehr gut bekanntes Team treffen, falls auch Eintracht Frankfurt sein Halbfinale gegen West Ham United gewinnen sollte. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass es zu einem deutschen Finale in Sevilla kommt, und auch für die gesamte Bundesliga wäre es ein super Abschluss der Saison. Am Ende geht dann hoffentlich ein Traum für mich in Erfüllung und ich darf endlich meinen ersten Pokalgewinn feiern – oder vielleicht sogar zwei.

Aufgezeichnet von Tim Müller

