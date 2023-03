Kling spielt „für einen Kasten Bier und eine Waschmaschine“

Gevelsberg. Weil sonst kein Linksaußen zur Verfügung stand, sprang Fabian Kling für die HSG Gevelsberg/Silschede ein – mit 37 Jahren in der Handball-Oberliga

„Für eine Kiste Bier und eine Waschmaschine haben wir ihn abgegeben“, scherzte Marco Luciano beim Spiel der HSG Gevelsberg/Silschede gegen Westfalia Herne auf der Tribüne. Gemeint war Fabian Kling, der eigentlich nur noch für Lucianos Reserve-Team der HSG am Ball ist, im Nachholspiel am Mittwochabend aber kurzfristig sein Comeback in der Handball-Oberliga feierte – mit 37 Jahren. Es wird wohl eine einmalige Gelegenheit bleiben.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Da staunten einige Zuschauer in der Halle West, als sie kurz vor dem Spiel die Spieler auf dem Parkett begutachteten, die sich auf die Partie gegen Herne vorbereiteten. Mit Fabian Kling machte sich da ein Spieler warm, der vor knapp zwei Jahrzehnten sein Debüt in der ersten Mannschaft der HSG feierte, zuletzt seine Laufbahn aber in der Landesliga-Vertretung der Gevelsberger ausklingen ließ.

Alle anderen Außen fehlen der HSG

Weil Daniel Krüger erneut verletzt fehlt und mit Nils Schröter auch der zweite gelernte Linksaußen kurzfristig passen musste, half Kling nun aber noch einmal in der Oberliga aus – zuletzt hatte er dort Ende 2015 gespielt, ehe er zum damaligen Kreisligisten CVJM Gevelsberg wechselte. „Er hat das gemacht, was man von ihm erwarten kann und das war gut“, sagte Sascha Šimec nach der Partie über die Leistung von Kling, der von Beginn an spielte und über die gesamte Spielzeit auf dem Feld stand.

Zwei Tore steuerte er bei, kurz vor dem Ende aber ließ er eine gute Chance von Linksaußen zur möglichen 27:26-Führung liegen. Im Gegenzug ging Herne in Führung und stellte die bis dahin recht einseitige Partie auf den Kopf. Am kommenden Wochenende aber wird „Flitzer“ wieder in der zweiten Mannschaft gegen Attendorn-Ennest auf dem Feld stehen – genau einen Tag nach seinem 38. Geburtstag.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm