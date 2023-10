Klare Worte der Kreisschiedsrichter: Spielausfälle drohen

Ein Fußball-Schiedsrichter pustet in seine Pfeife.

Der Schiedsrichterausschuss des Fußballkreises richtet mahnende Worte an die Spieler: Geht die Eskalation weiter, werden Maßnahmen ergriffen.

Zu den vermehrten Fällen von Drohungen und Gewalt gegen Unparteiische im Amateur-Fußball:

Der Schiedsrichterausschuss des Kreises 13 Hagen/Ennepe-Ruhr (KSA) ist zutiefst besorgt über die jüngsten Vorfälle auf den Fußballplätzen unseres Kreises. Allein am letzten Spieltag wurden drei Gewalthandlungen gegen Unparteiische verzeichnet. Besonders schockierend war der Vorfall, bei dem ein Kollege ins Gesicht geschlagen wurde.

In der Folge sah sich der KSA mit der ernsthaften Überlegung konfrontiert, zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen drastische Maßnahmen einzuleiten. Angesichts der intensiven Medienberichterstattung in der vergangenen Woche haben wir uns aber entschieden, an die Vernunft und das Fairplay aller Beteiligten zu appellieren, anstatt überstürzt unbeteiligte und vorbildlich handelnde Sportlerinnen, Sportler und Vereine zu bestrafen.

Dass nun ein weiterer gewaltsamer Vorfall gegen einen Schiedsrichter nur durch das konsequente Eingreifen von Ordnungsdienst und Mitspielern verhindert werden konnte, zeigt, dass wir uns in einer äußerst kritischen Phase befinden.

Zur Not kommt es zu Spielausfällen

Wir möchten darum erneut betonen, dass wir jegliche Gewalt und Einschüchterung, insbesondere gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, auf das Schärfste verurteilen. Sollte es zu weiteren derartigen Vorfällen kommen, werden zum Schutz unserer Unparteiischen drastische Schritte unumgänglich sein. Dies könnte bis hin zu Spielausfällen führen, um ein klares Zeichen zu setzen und alle zu erinnern, dass Gewalt im Fußball keinen Platz hat und ohne Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter kein Spiel möglich ist.

Fußball ist ein Sport, der auf Fairness und Respekt basiert. Es ist unerlässlich, dass alle, die eine Sportanlage betreten, diese grundlegenden Prinzipien respektieren.

Wir sind zuversichtlich, dass wir durch gemeinsame Anstrengungen, konsequente Ahndung von Verstößen und entschlossene Maßnahmen seitens der Sportgerichte und Vereine dieser bedenklichen Entwicklung Einhalt gebieten können. Es ist an der Zeit, dass jeder Einzelne seine Verantwortung wahrnimmt und dazu beiträgt, unseren Fußballkreis wieder zu einem Ort des Respekts, der Fairness und des Sportsgeistes zu machen.

Der Kreisschiedsrichterausschuss Hagen/Ennepe-Ruhr

