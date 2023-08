Kjell Wätchen trifft gegen Ennepetaler Oberliga-Konkurrenz

Kjell Wätjen (rechts) freut sich beim Youth-League-Spiel der U19 von Borussia Dortmund in Kopenhagen über den Einzug in die nächste Runde. Am Wochenende konnte er einen sehenswerten Treffer bejubeln.

Gevelsberg. Es läuft aktuell für den Gevelsberger Kjell Wätchen: Nachdem er zuletzt sein Profi-Debüt beim BVB feierte, trifft er jetzt sehenswert für die U19

Die A-Jugend von Borussia Dortmund ist kurz vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison gut in Form. Mittendrin ist der 17-jährige Gevelsberger Kjell Wätchen.

Für den Nachwuchsfußballer ging es in den letzten Wochen weiter in Richtung Profifußball. Wätchen wurde zuletzt beim Testspiel von Borussia Dortmund beim Regionalligisten RW Oberhausen eingewechselt und sammelte erste Minuten im Team von Trainer Edin Terzic.

Der 17-Jährige ist gerade erst der U17 der Dortmunder entwachsen, stand aber bereits in der vergangenen Saison auch bei den wichtigen Spielen der U19 auf dem Feld – und nun auch in der Vorbereitung der A-Junioren. Dort konnte er am vergangenen Wochenende wieder auf sich aufmerksam machen.

Eine Woche vor dem Start der A-Jugend-Bundesliga konnte sich Wätchen mit einem sehenswerten Treffer beim Testspiel am Sonntagvormittag gegen die SG Finnentrop-Bamenohl, Oberliga-Konkurrent des TuS Ennepetal, eingetragen. Nach einem tiefen Zuspiel auf die rechte Seite erlief er sich den Ball und zog im Sechszehner mit Schussfinten und schnellen Bewegungen an mehreren Gegenspielern vorbei und schloss mit einem Kraftschuss in den oberen linken Winkel ab. Er erhöhte damit auf das zwischenzeitliche 3:0 in der 59. Minute. Die Partie endete 4:0 zugunsten der Dortmunder.

