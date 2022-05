Kirsten Stich: „Da müssen wir entschieden nachbessern“

Ennepe-Süd. Vor der Landtagswahl haben die zwölf Kandidaten der Wahlkreise 104 und 105 auf unsere Fragen zum Thema Sport in der Region geantwortet.

Bei unserer großen Abfrage bei den Kandidaten zur Landtagswahl 2022 am 15. Mai haben uns die zwölf Kandidaten der Parteien CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD auf sechs Fragen zu Themen aus dem Bereich „Sport im Wahlkampf“ geantwortet. Hier finden Sie die Antworten von Kirsten Stich (SPD), die für den Wahlkreis 105 (Hattingen, Schwelm, Sprockhövel, Wetter) antritt.

Wie bewerten Sie den aktuellen Zustand der Sportstätten in Ihrem Wahlkreis?

Kirsten Stich: Es gibt große Unterschiede! Einige Kunstrasenplätze sind in den vergangenen Jahren erneuert worden und gut zu bespielen. Gerade der Sanierungsstau von Freibädern, Hallenbädern oder auch Lehrschwimmbecken ist jedoch sehr deutlich zu erkennen. Da müssen wir entschieden nachbessern. Um dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken, dürfen wir es uns nicht leisten Sportstätten stiefmütterlich zu behandeln. Als absolut notwendig betrachte ich, genügend Wasserfläche zur Verfügung zu stellen, damit alle Kinder schwimmen lernen können!

Das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ wurde auch von den Vereinen in der Region stark frequentiert. Möchten Sie sich für ein weiteres Förderprogramm zur Unterstützung der Sportvereine einsetzen? Wenn ja, welche Ideen haben Sie diesbezüglich?

Eine Fortführung und eine Erweiterung des Programmes „Moderne Sportstätten 2022“ auch auf kommunale Sportstätten sind eine gute Möglichkeit, um den Breitensport im Ennepe-Ruhr-Kreis durch das Land zu unterstützen. Es geht aber auch darum, aktuelle Trends aufzugreifen, damit die Vereine der Region die nachwachsenden Generationen nicht aus dem Auge verlieren. Das muss gar nicht immer mit neuen, teuren Sportstätten einhergehen; oft reicht auch schon ein entsprechendes Angebot aus, das zeigt, was die Vereine alles zu bieten haben. Der Kreissportbund ist im Ennepe-Ruhr-Kreis sehr gut aufgestellt und koordiniert auch viele Vereine und macht entsprechende Öffentlichkeitsarbeit.

Viele Sportvereine klagen darüber, dass Kinder und Jugendliche inzwischen so lange in der Schule sitzen, dass sie nicht mehr am Vereinstraining im Nachmittagsbereich teilnehmen können. Welche Lösung können Sie den Sportvereinen diesbezüglich anbieten?

Sportvereine haben auch im Nachmittagsbereich so viel zu bieten, was Schule bereichern kann. Hier müssen sich aber beide Seiten bewegen, und da kann der Politik eine Vermittlerrolle zukommen. Weder Schule noch Vereine dürfen sich zurücklehnen und simpel auf das verweisen was es schon gibt. Wir müssen zukünftig Schule, Schulsport und Vereinssport neu denken, das würde ich gerne mit in die Landespolitik nehmen!

Viele Vereine in der Region werden immer älter. Wie wollen Sie Vereine unterstützen, dem Mitgliederschwund entgegenwirken zu können?

Die Vereine sind ein bisschen aus dem Fokus der nachwachsenden Generationen verschwunden. Gegenüber einer Generation, die mit Social Media, Influencern und deren entsprechend professionell aufbereiteten Medienangeboten aufwächst, müssen natürlich auch Sportvereine die Sprache der Neuzeit sprechen. Ich glaube nicht, dass es nur an den Angeboten der Vereine liegt. Die SPD hat in ihr Wahlprogramm aufgenommen, das erste Jahr für Kinder und Jugendliche beitragsfrei zu stellen, um hier auch einen Anreiz zu geben!

Welche Möglichkeiten halten Sie für möglich und notwendig, um Sportvereine finanziell zu entlasten/zu unterstützen?

Die finanzielle Unterstützung der Sportvereine für Übungsleiter muss neu überdacht werden, das ist ganz klar. Da spüren wir in der Politik Nachholbedarf. Gleichzeitig ist aber auch der ewige Ruf nach Geldsegen oder der pauschalen Gießkanne nicht immer zielführend. Wir müssen uns ganz konkret im Einzelfall fragen: Wo braucht welcher Verein Unterstützung und inwiefern? Benötigt der Verein Geld oder ist eine Beratung z.B. durch den Landessportbund oder den Kreissportbund nicht zielführender? Finanzielle Zuwendungen alleine lösen häufig auch keine Probleme. Wir müssen die Förderung gezielt anwenden, damit sie auch unter wirtschaftlichen Aspekten einen größtmöglichen Kosten – Nutzen – Effekt bietet und die Vereine nach vorne bringt.

Welchen Stellenwert messen Sie dem Sport in der Region bei?

Der Sportverein verbindet die Menschen jeglicher Herkunft und ist auch insbesondere bei der Integration Geflüchteter ein wichtiger Baustein. Für die Gesundheitsprävention von Jung und Alt ist der Sport in unserer Region immens wichtig, und auch für den sozialen Zusammenhalt kann ein Verein von entscheidender Bedeutung sein. Sport fördert nicht nur Gesundheit, sondern auch Kontakte und Freundschaften. Darüber hinaus ist Sport natürlich nicht alles! Auch Kultur, Bildung und die Umwelt haben einen wichtigen Platz in der Mitte der Gesellschaft. Entscheidend ist, was man draus macht!

