Kart-Ass Dennis Höller: Jetzt ist er am Höhepunkt angekommen

Gevelsberg/Breckerfeld. Es ist der größte Erfolg in der ohnehin erfolgreichen Karriere des Kartfahrers aus Breckerfeld – der sich ab sofort Weltmeister nennen darf.

Die Erschöpfung war Dennis Höller auch noch einige Tage später anzuhören. Seine Stimme hatte im Laufe des großen Weltfinales der „Sodi World Series“ versagt. „Das liegt auch ein wenig an der Feier“, sagt der Breckerfelder Kartfahrer mit immer noch leicht brüchiger Stimme. Hinter ihm liegt ein Wochenende auf dem Slovakia Ring in der Nähe von Bratislava, das nicht besser hätte laufen können. Einen Tag vor seinem 35. Geburtstag feierte Höller den nächsten großen Höhepunkt seiner ohnehin schon sehr erfolgreichen Laufbahn als Kartfahrer: Team-Weltmeister.

Zwölf Stunden lang hatten sich Dennis Höller und seine Teamkollegen Niklas Krüger und die beiden Niederländer Christian Douven und Vica Schledz auf der Strecke in der Slowakei gequält. Nach diesen zwölf Stunden waren es gerade einmal zwei Sekunden, die den Ausschlag für das „PF-Racing-Team“ des Breckerfelders gaben.

Höllers Konkurrenz kommt aus der ganzen Welt

Höller dreht insgesamt 142 Runden in fast drei Stunden Die „Sodi World Series“ ist eine Rennserie des Kartherstellers Sodi, der einer der größten Anbieter weltweit ist. Neben dem „Endurance“, also dem Langstrecken-Wettbewerb, gibt es auch den Sprint-Wettbewerb für Einzelfahrer. Dennis Höller saß beim Weltfinale in der Slowakei insgesamt 2:47:30 Stunden im Kart und fuhr dabei 142 Runden.

Lange war im Rennverlauf keine Tendenz zu erkennen, wer sich letztlich am Ende durchsetzen sollte. „Es war unfassbar spannend. Die Leistungsdichte war unglaublich hoch“, sagt Dennis Höller. Sein Team gehörte dabei mit zu den Favoriten, schließlich führte es die Weltrangliste, die maßgeblich für die Teilnahme am Weltfinale war, an. Insgesamt hatten sich über diese Rangliste 45 Teams aus der ganzen Welt für das Rennen auf dem Slovakia Ring qualifiziert.

Die Qualifikation hatten sich diese Teams über ein ganzes Jahr in verschiedenen Rennen auf dem gesamten Globus verdient, das Team von Dennis Höller nahm an 15 größeren Rennen teil, gewertet wurden davon die acht besten Ergebnisse eines jeden Teams. Für den Breckerfelder, der die Kartbahn „Cool Runners“ in Gevelsberg als seine Heimatstrecke nennt, flossen die Ergebnisse der Rennen in Dubai, Frankreich, Belgien, Italien, der Slowakei, Marokko, Tschechien, Bulgarien und Deutschland mit in die Wertung.

Zwölf Stunden ohne eine ruhige Minute

Im gesamten Rennverlauf, bei dem die Fahrer nach maximal 70 Minuten im Kart auf den nächsten Fahrer wechselten, gab es aufgrund der hohen Leistungsdichte im Feld kaum eine ruhige Minute. „Es war permanent Druck auf dem Kessel. Selbst wenn du selbst nicht gefahren bist, hattest du keine Minute Ruhe“, schildert Höller. Auf der Strecke galt es, keine Zeit liegen zu lassen, gleiches galt für die Wechsel von einem auf den anderen Fahrer.

Dabei musste sein Team nach dem zweiten Platz im Qualifying erst einmal das Feld von hinten aufrollen. In der ersten Stunde nach Rennbeginn verlor das „PF-Racing-Team“ satte 30 Sekunden auf den Führenden. Das gelang Runde für Runde, so dass sich nach etwa zehn Stunden ein Zweikampf zwischen einem Team aus Italien und dem Team von Dennis Höller herauskristallisierte. Ständig hatten sich die Kontrahenten dabei in Sichtweite, jeder Fahrfehler hatte einen Führungswechsel zur Folge. „Alle Teams waren auf einem sehr guten Level. Da bist du mental komplett gefordert, jede Hundertstel kann da entscheidend sein“, weiß Höller.

Freude pur: Dennis Höller fällt nach dem Sieg im Weltfinale seinem Teamchef Hanjo Teusch in die Arme. Foto: ALVARO NEGRILLO

Die letzten 30 Rennminuten saß er selbst auf eigenen Wunsch hin im Kart, schließlich endete das Rennen um Mitternacht – so dass Dennis Höller womöglich als Weltmeister in seinen Geburtstag fahren konnte. Der Druck war dabei immens, da dass italienische Team immer weiter aufholte, Höller aber letztendlich nicht mehr einholen konnte. „Einige Teammitglieder haben das nicht mehr ausgehalten und konnten sich das Rennen nicht mehr anschauen“, beschreibt Höller die große Anspannung der letzten Rennminuten.

Als Höller dann als Erster über die Ziellinie rauschte, entlud sich die ganze Anspannung in großem Jubel. „Das ist bisher der größte Erfolg meiner Laufbahn. Die Erfolge im Einzel sind auch schön, aber im Team ist das noch einmal etwas anderes. Du kannst so ein Rennen einfach nicht alleine gewinnen“, sagt Dennis Höller, immer noch stark emotionalisiert über den Erfolg in der Slowakei. Die anschließende Sieges- und Geburtstagsfeier fiel dementsprechend aus. Kein Wunder also, dass die Stimme da ein wenig leiden musste.

