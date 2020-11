Karl-Heinz „Kalla“ Faust wird 70 Jahre

Auch wenn er lange nicht mehr im aktiven Geschäft ist: Karl-Heinz Faust ist für die meisten Fußballer in dieser Umgebung ein Begriff. Viele Jahrzehnte hat er als Trainer seine Spuren hinterlassen – in erster Linie in den Kreisligen. Am Sonntag feiert „Kalla“, wie er gerufen wird, seinen 70. Geburtstag.

Silberjubiläum im Jahr 2007

Im Januar 2007 hatte Faust sein Silberjubiläum als Trainer. Die Station damals war der SV Büttenberg, den er in die Kreisliga A geführt hatte. Imposant die Meisterschaft in der Kreisliga B, wo der Verein jahrelang dümpelte und auch aktuell wieder sportlich steht, mit 71 Punkten und einer Tordifferenz von 84. Danach sollte Schluss sein. Eigentlich. Doch ein Jahr später engagierte ihn B-Ligist TuS Haßlinghausen zusammen mit Christoph Meyer als Co-Trainer, als Nachfolger von Mile Karafilowski.

Erfolge und Aufstiege wusste Faust auch mit den VfB-Vorgängern GW Schwelm (Jugendmannschaft) und SF (Reserve seine erste Station als Senioren-Trainer) zu feiern. Weitere Stationen im Trainerleben waren ausschließlich Vereine aus dem EN-Südkreis wie Hiddinghauser FV, FC SW Silschede (u.a. Aufstieg 1991 in die Kreisliga A), FC BW Voerde oder RW Rüggeberg.