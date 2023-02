Kann Ennepetal II die Siegesserie aufrechterhalten?

Ennepe-Ruhr. In der Rückrunde der Kreisliga A2 will Ennepetal II möglichst lange ungeschlagen bleiben. Die letzten Testspiele aller Mannschaften im Überblick.

In einer Woche ist es soweit: Die Fußball-Kreisliga A2 startet nach der Winterpause in die zweite Saisonhälfte. An diesem Wochenende testen die heimischen Mannschaften noch einmal kräftig.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Für den Tabellenführer TuS Ennepetal II geht es am Sonntag gegen den TSV Fichte Hagen. „Wir haben den Fokus auf den Ligastart und wollen uns gegen Fichte einspielen“, erklärt TuS-Coach Marius Hornschuh. Dabei erwartet ihn und seine Truppe mit den Hagenern ein starker Testspielgegner, der wie die Ennepetaler die Hagener Kreisliga-Staffel anführt. Über die fünf Neuzugänge seines Teams sagt Hornschuh: „Die Neuzugänge sind in eine intakte Mannschaft gekommen, die 15 von 16 Spielen gewonnen hat. Sie haben sich erstmal hinten anzustellen und müssen für einen Stammplatz fighten.“

Lesen Sie auch: Kreisliga A2: Wer holt sich in der Rückrunde den Titel?

Der TuS Hasslinghausen testet gegen SW Breckerfeld. „Wir wollen gegen einen starken Gegner unser Spiel durchziehen. Das wird ein guter Härtetest“, meint Trainer Daniel Utech. Sein Team hat bisher zwei klare Pleiten gegen Bezirksligisten in der Vorbereitung kassiert.

RWR zeigt sich zufrieden

Für RW Rüggeberg geht es am Sonntag gegen Hedefspor Hattingen. „Das wird der letzte Test, bevor es losgeht und ist definitiv wichtig für uns. Die Stimmung ist gut und ich bin bisher recht zufrieden mit unserer Vorbereitung“, erklärt RWR-Trainer Daniel Frölich, dessen Team wie alle anderen auch zuletzt mit den widrigen Witterungsbedingungen zu kämpfen hatte.

Der FC Gevelsberg-Vogelsang absolviert seine Generalprobe gegen Hellas Makedonikos Hagen II. „Wir wollen uns einspielen, um dann nach der Winterpause gut in das neue Jahr zu starten“, sagt FC-Trainer Maximilian Goerke.

Auch interessant: Linderhausen: Darum wird Tobias Voshage besonders fehlen

Auch die übrigen Kreisliga-Teams testen am Wochenende: Die SpVg. Linderhausen spielt gegen die SG Eintracht Ergste, der FC Silschede gegen Mengede II, Hiddinghausen gegen Polonia Hagen und der SC Obersprockhövel III gegen Westfalia Wethmar II. Daneben tritt die TSG Sprockhövel gegen die eigene U19 an und Gevelsberg II gegen die A-Jugend von Linderhausen. Nur Gennebreck und Ararat haben unmittelbar vor dem Rückrundenstart kein Spiel vereinbart.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm