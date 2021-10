Kalte Dusche für die SpVg Linderhausen

Schwelm. Nach 1:0-Führung trifft der SC Obersprockhövel II noch zwei mal spät an der Schwelmer Rennbahn. Das sagen die Trainer zum Spitzenspiel.

Ein Spiel auf Augenhöhe bekamen die Besucher an der Schwelmer Rennbahn am Sonntag im Kreisliga-Spitzenspiel zwischen der SpVg Linderhausen und der Zweitvertretung des SC Obersprockhövel zu sehen. Am Ende setzte sich die SCO-Reserve etwas glücklich, aber nicht unverdient mit 2:1 bei den Schwelmern durch. Und sichern sich damit vorübergehend den zweiten Tabellenplatz, auf dem sie nun punktgleich mit Spitzenreiter TuS Haßlinghausen stehen.

Bereits in der ersten Spielhälfte wurde deutlich, dass sich dort zwei Mannschaften mit hohen Ambitionen gegenüberstehen. Zwar waren Torchancen im ersten Durchgang eher Mangelware, jedoch erarbeitete sich Linderhausen dort bereits ein leichtes Übergewicht. „Ich würde nicht sagen, dass Linderhausen spielbestimmend war, aber sie hatten auf jeden Fall etwas mehr vom Spiel“, blickt SCO-Coach Möller auf die Begegnung zurück.

Und auch Trainerkollege Borberg sah eine erste Halbzeit, in der seine Mannschaft etwas mehr von der Partie hatte, ohne dabei jedoch zu gefährlichen Torgelegenheiten zu kommen. „Unsere erste Halbzeit war ordentlich, wir haben es Obersprockhövel auf jeden Fall mit unserem Einsatz und Engagement sehr schwer gemacht“, so der SpVg-Trainer.

Im zweiten Durchgang gestaltete sich das Geschehen dann umgekehrt: auf einmal hatte Obersprockhövel etwas mehr von der Partie und setzte Linderhausen mit deutlich verbessertem Zweikampfverhalten unter Druck.

Sonderlob für Til Affüpper

Überraschend ging dann trotzdem der Gastgeber durch Marvin Franke in Führung (56.). Obersprockhövel gab sich jedoch nicht auf und kämpfte sich in die Begegnung zurück. Zwar sprangen zunächst keine Treffer für den Gast heraus, jedoch übernahm der SCO II immer weiter die Kontrolle über die Partie und kam zu aussichtsreichen Gelegenheiten.

In der Schlussphase zeigten die Bemühungen der Obersprockhöveler dann ihren gewünschten Ertrag. Nach einem schönen Pass von Janik Denzel startete der kurz zuvor eingewechselte Til Affüpper durch und blieb vor dem SpVg-Gehäuse eiskalt(81.). „Da konnte er seine ganze Geschwindigkeit super eingesetzt. Ich muss Til besonders loben, weil er in der Vorbereitung etwas hinten dran war, sich aber nicht aufgegeben hat und seine Chance jetzt im Spiel genutzt hat, als er rein kam“, so Möller.

In den folgenden Minuten drängte die SCO-Reserve dann etwas mehr auf die Entscheidung als der Gastgeber. Durch einen Fernschuss aus 20 Metern traf dann Obersprockhövels Paul-Philipp Itzek zum umjubelten Sieg.

„Ein Unentschieden wäre für mich total in Ordnung gegangen, aber der SCO hatte einfach etwas mehr Spielglück“, so SpVg-Coach Borberg im Anschluss an die Partie. Möller erklärte: „Mit einem Punkt wäre ich auch zufrieden gewesen, aber so wir wollen uns natürlich nicht beschweren.“