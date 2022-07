Kader nimmt endlich Form an: EN Baskets mit nächstem Zugang

Schwelm. Knapp drei Wochen vor Vorbereitungsstart: EN Baskets Schwelm präsentieren ihren sechsten Spieler – das sagen die Beteiligten.

Lange ging die Kaderplanung bei den EN Baskets Schwelm nur schleppend voran: Bis vor wenigen Tagen standen knapp einen Monat vor Vorbereitungsbeginn erst vier Spieler für die kommende Saison unter Vertrag. Nun geht es allerdings zügig voran und der ProB-Ligist stellt bereits den zweiten Zugang in dieser Woche vor. Nicolas Funk schließt sich den Basketballern aus der Dreifeldhalle an.

Der junge Aufbauspieler spielte in den beiden zurückliegenden Spielzeiten noch für die Bayer Giants Leverkusen in der ProA sowie in der Regionalliga. Zuvor konnte Funk von 2016 bis 2020 mit den WWU Baskets Münster ProB-Erfahrungen sammeln. Daher kennt er die Liga, in der die Schwelmer spielen, bereits bestens.

Richtiger Verein

Das sagt der 21-jährige auch selber und spricht über die Erinnerungen an seinen neuen Klub aus vergangenen Aufeinandertreffen: „Aus den früheren Jahren, in denen ich schon gegen die EN Baskets gespielt habe, nehme ich nur positives Erinnerungen rund um den Verein und Falk als Trainer mit“, erzählt Funk.

Nicolas Funk (rechts) verteidigt für die Bayer Giants Leverkusen II einen gegnerischen Angriff. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Selber freut er sich sehr auf die neue Aufgabe. Er ist sich sicher, dass Schwelm die richtige Entscheidung für seine Laufbahn sein wird: „Ich denke, dass die EN Baskets der richtige Verein sind, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen.“ Ebenfalls wagt der Aufbauspieler bereits den Blick auf die kommende Spielzeit. „Ich bin mir sicher“, setzt er an, „dass wir eine gute Saison spielen werden und freue mich schon sehr, vor unseren Fans in unserer Arena zu spielen.“

Wieder mehr Spielzeit

Auch der Schwelmer Headcoach Falk Möller freut sich über den sechsten Spieler für die nächste Serie. „Er wird sicherlich eine gute Ergänzung in unserem Kader sein“, ordnet er die künftige Rolle des Zugangs ein. Auch über die zurückliegenden Karriereschritte des Guards äußert er sich. Seine Einschätzung: „Er hat in Münster schon einige ProB-Erfahrung gesammelt und wollte dann in Leverkusen den nächsten Schritt machen.“ Jetzt aber habe Funk sich entschieden, so Möller, sich wieder mehr Spielzeit zu erarbeiten.

Die Schwelmer kommen mit der Verpflichtung von Funk ihrem Planungsziel, bis kurz vor dem Vorbereitungsstart am 15. August den Kader zusammen zu haben, einen Schritt näher. Diese Woche präsentierten sie bereits Marius Behr als neuen Spieler. Zuvor verpflichteten sie Till Hornscheidt und Viktor Ziring. Den EN Baskets bleiben außerdem Mauro Nürenberg und Calvin Oldham Jr. weiter erhalten.

