Ingeborg Sander: „Zur Not nehme ich mir ein Wohnmobil“

Bei der Skigemeinschaft Ennepetal ist dieser Tage vieles in der Schwebe: Wann kann es wieder Kurse geben? Kommt ein neuer Skilift? Und wie sieht die finanzielle Situation des Vereins nach der Corona-Pandemie aus? Ingeborg Sander, die 1. Vorsitzende der Skigemeinschaft, erzählt im Interview, wie hart ihr Verein getroffen wurde, warum sie trotzdem optimistisch in die Zukunft blickt und wie weit sie gehen würde, um Rennen ihres Sohnes Andreas live vor Ort verfolgen zu können.

Frau Sander, sind Sie eigentlich noch die 1. Vorsitzende der Skigemeinschaft? Gab es Wahlen dieses Jahr?

Ingeborg Sander: Die Jahreshauptversammlung musste in diesem Jahr leider ausfallen. Das ließ sich wegen Corona nicht organisieren. Der gesamte Vorstand hat aber entschieden, erst einmal gemeinsam weiterzumachen. Wir sind ein gutes Team und wir treffen uns regelmäßig in Video-Konferenzen. Im kommenden Jahr holen wir dann die Wahlen nach.

Corona ist das bestimmende Thema in diesem Jahr. Wie schlimm hat die Pandemie ihren Verein getroffen?

Wir mache das Beste aus der Situation. Es geht uns nicht gut, aber es geht uns auch nicht schlecht. Obwohl natürlich viele unserer Angebote wegfallen mussten. Zum Beispiel wäre genau jetzt eine Skifreizeit gewesen. Und unsere große Après Ski Party im Januar wird auch wegbrechen, das ist eine unserer Haupteinnahmequellen. Aber das geht anderen Vereinen nicht anders. Im Moment bricht eben vieles einfach weg.

Kann ihr Verein im Moment überhaupt Sportkurse veranstalten?

Nein, seit Anfang November geht gar nichts mehr, weil die Hallen geschlossen worden sind. Ich hätte gerne unsere Nordic-Walking-Kurse weiter angeboten, denn die können ja an der frischen Luft stattfinden. Allerdings sind wir da bis zu 30 Leute und im Moment dürfen sich nur Personen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen, also geht auch das nicht. Wir wollen aber bald immerhin ein paar Videos drehen, um die Leute dabei zu unterstützen, zuhause Sport zu machen. So ähnlich, wie das auch viele andere Vereine machen.

Sind Sie optimistisch beim Blick in die Zukunft Ihres Vereins?

Ja, grundsätzlich schon. Irgendwann werden wir wieder ein normales Vereinsleben haben. Wenn es im Frühjahr wieder wärmer wird, können wir mit unseren Kursen auch auf die Skiwiese ausweichen. Ich habe auch die nächste Skifreizeit, die für März gebucht ist, bisher nicht abgesagt. Die lasse ich erst mal im Kalender stehen und hoffe, dass sie stattfinden kann. Da soll es nach Westendorf bei Kitzbühel gehen.

Halten Ihnen die Mitglieder die Treue?

Ein paar Mitglieder sind uns weggebrochen, aber nicht wegen Corona, sondern wegen Umzügen und ähnlichen Gründen. Ansonsten halten uns unsere Mitglieder bisher die Stange – toi, toi, toi. Ich möchte auch einigen Danke sagen. Für unsere Kindersportgruppen hole ich zum Beispiel in dieser Woche spezielle Bewegungs-Adventskalender ab, die der Kreissportbund anbietet und verteile die Anfang Dezember. Da können die Eltern mit dem Auto bei mir vorbei fahren wie bei McDonalds und ich reiche ihnen den Kalender ins Auto (lacht).

Ihr Sohn Andreas trainiert derzeit für die nächsten Speed-Wettkämpfe. Was berichtet er Ihnen bisher von den Vorbereitungen?

Andreas ist fit und es geht ihm gut. Wenn es nach ihm ginge, könnten die Wettkämpfe jetzt losgehen, er ist schon heiß darauf. Für sein Team ist es natürlich auch schade, dass alles in der Luft hängt und so viele Wettkämpfe ausgefallen sind. Im Dezember will er in Val-d’Isère an den Start gehen, aber da liegt noch gar kein Schnee. Im Februar soll dann die Ski-WM folgen.

Sollten die Wettkämpfe stattfinden können, dann wahrscheinlich ohne Zuschauer. Würden Sie hinfahren, wenn wenigstens die Familien dabei sein dürften?

Wir würden sofort fahren, wenn wir dürften. In diesem Jahr konnten wir so wenig machen, ich habe schon gesagt: Ich fahre zu jedem Rennen, zu dem ich hin darf. Es wäre schon traurig, wenn nicht mal die Familien der Fahrer da sein dürften. Da sind doch alle an der frischen Luft, halten Abstand und bei den Temperaturen trägt sogar jeder gerne eine Maske. Wen soll ich denn da anstecken? Die Fahrer und Trainer werden eh alle doppelt getestet. Und stellen Sie sich mal Kitzbühel ohne Zuschauer vor – das ist dann doch nicht Kitzbühel!

Und selbst wenn Zuschauer erlaubt wären, müsste es auch erlaubt sein, Zuschauer zu beherbergen...

Das kommt noch dazu. Aber das würde mich nicht abhalten. Ich habe nicht viel vor und kann im Moment keine Kurse geben. Zur Not nehme ich ein Wohnmobil, das kann ich mir von Freunden leihen. Man muss ja im Moment überall kreativ werden.