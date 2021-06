Reiten In Volmarstein werden Kreismeister ermittelt

Ennepe-Süd. So organisiert der hiesige Kreisreiterverband die kommenden Kreismeisterschaften – nach längerer Corona-Pause

Die letzten Titel im Kreis wurde im Jahr 2019 erkämpft und vergeben. Der Kreisreiterverband Hagen/Ennepe-Ruhr will im kommenden August nach längerer Corona-Pause wieder Kreismeisterschaften der Mannschaften anbieten. Weil allerdings Corona viele Kompromisse auch im Reitsport erfordert, finden die Mannschaftsprüfungen in veränderter Form statt. Das soll, so der Kreisverband, den Vereinen eine einfachere und unkompliziertere Teilnahme ermöglichen.

Um Titel während des dreitägigen Turniers

Diese Kreismeisterschaften geht auf der Anlage des RV Volmarstein in Szene, und zwar im Rahmen des dortigen Turniers vom 20. bis 22. August. Der Samstag soll ganz im Zeichen der Kreismeisterschaft stehen. „So können wir die Mannschaftsdressur auf dem großen Springplatz bewundern und den Abend mit einer großen Siegerehrung ausklingen lassen“, schreibt der Kreisreiterverband in einer Mitteilung

Ausgeschrieben als Mannschafts-Prüfungen sind die Dressur Klasse A (drei bis vier Reiterinnen pro Mannschaft, die besten Drei werden gewertet, weiße Bandagen und Blumenschmuck erlaubt), Dressur Klasse L (ein oder zwei Reiterinnen pro Mannschaft, nur die Beste wird gewertet), Springen Klasse A (drei bis vier Reiterinnen pro Mannschaft, nur die besten Drei werden gewertet) sowie Springen Klasse L (ein oder zwei Reiterinnen pro Mannschaft, nur die Beste wird gewertet).

Die Titel werden ermittelt in Dressur, Springen und einem allgemeinen Gesamtkreismeister aus allen Prüfungen.

