Im Überblick: Das bietet der 7. Spieltag in der Kreisliga A2

Gevelsberg. Das Duell zweier bisher siegloser Teams, zwei Reserve-Teams im direkten Aufeinandertreffen und ein Aufsteiger, der den Favoriten herausfordert.

Kellerduell, Derby-Neuauflage und klare Angelegenheiten – der siebte Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 hat an diesem Wochenende einiges zu bieten – das Wichtigste kompakt zusammengefasst.

FC SW Silschede - SC Obersprockhövel III

Für den FC SW Silschede steht an diesem Sonntag gegen den SC Obersprockhövel III ein wichtiges Spiel bevor. Noch wartet das Team um Trainer Thomas Schumacher auf den ersten Ligasieg dieser neuen Saison. Gegen den SCO III soll es daheim nun so weit sein (Anstoß 13 Uhr). „Irgendwann musst du auch mal gewinnen. Das ist ein Gegner auf Augenhöhe, wo es wichtig ist, dass wir die Punkte zuhause behalten“, ist sich Schumacher bewusst.

Mit dem SCO III geht es gegen das formschwächste Team der Liga. Mit vier Niederlagen und einem miserabelen Torverhältnis von 1:20 im Gepäck tritt Obersprockhövel im Waldstadion an. Silschede möchte dagegen gegen das Schlusslicht die zuletzt verbesserte Form bestätigen. Drei Partien in Folge blieben die Schwarz-Weißen ungeschlagen. „Wir haben gut performt und der Aufwärtstrend soll weitergehen“, betont Schumacher. Beim 3:2-Pokalsieg gegen Breckerfeld und den beiden Liga-Remis gegen Vatanspor und Rüggeberg zeigte die Form von Silschede nach oben.

BW Voerde II - FSV Gevelsberg II

Zudem kommt es am Wochenende nach dem 4:2-Bezirksliga-Derbysieg vom FSV Gevelsberg am Donnerstagabend gegen BW Voerde nun zur Neuauflage des Lokalduells der beiden Reserven, die am Tanneneck um 12.45 Uhr aufeinandertreffen. „Die vergangenen zwei Wochen waren bei uns holprig“, gesteht FSV-Coach Marvin Borberg. Nur eine Trainingseinheit habe stattgefunden. Sein Team hat bis auf die Niederlage gegen Aufsteiger Breckerfeld II einen soliden Start hingelegt.

Vatanspor Gevelsberg - TSG Sprockhövel II

Zudem kommt es am Wochenende zu gleiche mehreren auf dem Papier ungleichen Duellen. Meisterschaftsfavorit TSG Sprockhövel II spielt auswärts im Stefansbachtal gegen Liga-Neuling Vatanspor Gevelsberg (Anstoß: 15 Uhr). „Sprockhövel II geht als Favorit in das Spiel. Wir schauen, was wir reißen können. Wenn wir verlieren, ist das auch nicht so tragisch. Alles andere wäre eine schöne Überraschung. Mehr als verlieren können wir nicht und wir gehen positiv in die Partie“, sagt Vatanspors Trainer Baris Hanyildiz.

Drei eher ungleiche Duelle – zumindest auf dem Papier

Ebenso ungleich ist auf dem Papier das Duell zwischen dem gut gestarteten RW Rüggeberg und der noch sieglosen TSG Herdecke um 15 Uhr im Ennepetaler Höhendorf. Auch hier sind die Rollen klar verteilt und die starken Rüggeberger sind klar favorisiert.

Noch klarer sind die Rollen beim Duell des Tabellenführers Wengern gegen den Vorletzten SuS Volmarstein verteilt. Die Partie findet am Sonntag um 15 Uhr am Brasberg statt. Zudem spielt der TuS Hasslinghausen daheim zur gleichen Zeit gegen Breckerfeld II.

