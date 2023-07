Im Klutertbad gibt es aktuell kostenlose Urlaubsgefühle

Ennepetal. Das Sportstudio Metz Vital macht mit dem Klutertbad gemeinsame Sache und heraus kommt ein cooles Sportangebot, das Urlaubsgefühle weckt.

Seit einer Woche herrschen Urlaubsgefühle im Klutertbad. Nicht nur bei den Badegäste, die zwischen Schilf und Schwimmbecken Entspannung finden, sondern auch bei den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern des Metz-Vital Sportstudios. Durch eine Kooperation zwischen den Inhaberinnen des Studios und dem Natur-Erlebnisbad im idyllischen Tal der Ennepe finden sich dort unter der Woche die Damen und Herren unter dem Sonnensegel zusammen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Bereits in der zweiten Woche läuft das neue Programm auf Hochtouren. Die Inhalte der Kurse, die die Inhaberinnen Diana Metz und Britta Birker sonst in ihren weitläufigen Räumlichkeiten in Milspe anbieten, gleichen Performances bei schneller Musik. Dabei wird sich beispielsweise auf einzelnen Trampolinen bewegt – jedoch nicht einfach nur gesprungen, sondern auch Kraft- und Stabilisierungsübungen in Form rhythmischer Bewegungen absolviert. Trainerin Diana Metz ist die Freude über die neue Location sichtlich anzumerken. Sie findet: „Hier im Freibad mit den Kundinnen und Kundinnen zu stehen, ist absolut geil. Das fühlt sich an wie im Himmel“, sagt die Hagenerin und strahlt übers ganze Gesicht.

Teilnahme ist kostenlos

Jeden Tag, vorausgesetzt das Wetter verbleibt ohne Regen, baut sie die Trampoline oder andere Trainingsgeräte im Klutertbad auf. „Unsere Kunden freuen sich total, hier zu sein und sagen, dass es sich wie im Urlaub anfühlt“, fügt sie hinzu. Nach dem schweißtreibenden Training kann man sich im naturbelassenen Schwimmbecken, bei dem das Wasser durch eine natürliche Pflanzen-Filteranlage gereinigt wird, wohlverdient abkühlen.

Diana Metz zeigt wie es geht: Sie springt im Klutertbad auf dem Trampolin. Foto: Isabelle Rust

Der Schwimmbad-Eintritt ist für die Kursteilnehmer inbegriffen. Auch andersherum können die anderen Badegäste kostenlos an einem Schnuppertraining teilnehmen. „Wir bekommen auch viel Zulauf von Kindern, die hier schwimmen gehen. Die sind ganz neugierig, was wir hier machen und stellen sich auch aufs Trampolin“, berichtet Metz freudig. Häufig sei es so, dass Familien gemeinsam ins Freibad kommen, die Mütter an einem Kurs teilnehmen und die Väter mit den Kindern in der Zwischenzeit schwimmen und sich anders beschäftigen.

Passende Location war schon vorhanden

Felix Ronge, der kommissarische Leiter des Klutertbads, war von der Idee einer Kooperation sofort hellauf begeistert. Ronge und Diana Metz kannten sich bereits von vergangenen Veranstaltungen, wie dem Ennepetaler Frühlingsfest. Die Location war für die Kurse ohnehin bereits vorhanden: Eine mit Steinen ausgelegte Fläche, auf denen sich die Gruppen bewegen können, sowie ein Sonnensegel zum Schattenspenden sorgen für gute Bedingungen.

Auch die Konzert-Reihe im Rahmen der „Summer Vibes“ hat hier ihre Bühne. Doch vor allem das natürliche Umfeld des Freibads mit seinen weiten Wiesenflächen, dem Schilf, den Bäumen und wenig anderer Einflüsse bieten eine besondere Location. Die Naturnähe und die reine Luft kommen den Sportlerinnen und Sportlern nur zugute, denkt Felix Ronge.

So lange geht die Aktion noch

In Abstimmung mit der übergeordneten Gesellschaft der Klutertwelt, bei der Ronge nach wie vor als Leiter der Abteilung „Eventmarketing“ involviert ist, wurde grünes Licht gegeben. Und so wurde aus der undefinierten Idee eine konkrete Zusammenarbeit. „Das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten“, findet er. „Durch die Action und Musik werden die Freibad-Gäste auf das Angebot aufmerksam, und andersherum kommen Menschen als Kunden vom Metz-Vital hierher, die uns sonst keinen Besuch abgestattet hätten“, arbeitet Klutertbad-Leiter Ronge die Vorzüge der gemeinsamen Zusammenarbeit heraus.

So sieht es normalerweise aus, wenn Diana Metz und Britta Birker im Vital Metz ihre Kurse abhalten. Für die heißen Sommertage geht es nun samt Trampolinen ins Klutertbad. Foto: Stefan Scherer

Außerdem sei er froh, das Programmangebot in dem Natur- und Erlebnisbad vergrößern zu können. So könne den Gästen noch etwas Neues geboten und weitere Kunden dazugewonnen werden. Nach Beendigung der zweiten Woche wollen sich Felix Ronge und Diana Metz zusammensetzen, um ein Resümee zu ziehen und über die weitere Zusammenarbeit zu entscheiden. Ronge hegt aber keine Zweifel: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kurse bis zum Ende der Sommerferien weiter hier stattfinden können.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm