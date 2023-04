Im Halbfinale muss sich Schwelm dem Favoriten beugen

Schwelmer Spielerinnen am Netz.

Schwelm. Bis in das Halbfinale des Bezirkspokal sind die Volleyballerinnen der RE Schwelm vorgestoßen. Da ist allerdings Schluss gegen einen Hochkaräter.

Im Bezirkspokal-Finalturnier der Volleyball-Frauen war für die Gastgeberinnen von RE Schwelm nach dem Halbfinale Endstation. Sie verloren mit 1:3 gegen den SC Hennen.

Das Team Trainer Gereon Duwe bekam es in dem hochklassig besetzen „Final Four“ in der Sporthalle des Märkischen Gymnasiums mit dem erstplatzierten der Oberliga zu tun, während die Schwelmerinnen selbst noch Abstiegsrelegation um den Verbleib in der Verbandsliga spielen. Die Favoritenrolle war entsprechend klar zugeteilt.

Schwelm sichert sich zumindest einen Satz

Doch Schwelm hielt von Anfang an stark gegen die offensiven Leistungen aus Hennen mit. Aus einer stabilen Abwehr heraus strukturierte sich Schwelm und setzte immer wieder Nadelstiche; trotzdem genügte dies am Ende des ersten Satzes nicht und der SC Hennen gewann mit 25:20. Auch den folgenden Satz brachte der SC mit 25:17 ins Ziel. Die drohende 0:3-Niederlage wollte Schwelm aber nicht hinnehmen. Im dritten Satz berappelte sich das Team von Duwe und bezwang Hennen mit 25:19. Der folgende vierte Satz war hart umkämpft. Erst nach einer Auszeit des SC, die den Rhythmus Schwelms störte, konnte Hennen den Satz mit 25:23 für sich entscheiden.

Im ersten Halbfinale setzte sich Drittligist TV Hörde, der bereits den TVE Vogelsang bezwungen hatte, mit 3:0 gegen Regionalligist VV Schwerte durch und konnte auch das Finale mit 3:1 gegen den SC Hennen für sich entscheiden.

