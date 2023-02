Warum der TuS Ennepetal schon wieder nicht in Rhynern spielt

Hamm/Ennepetal. Es soll irgendwie nicht sein zwischen Westfalia Rhynern und dem TuS Ennepetal: Auch der dritte Termin des Spiels aus der Hinrunde fiel ins Wasser.

Es wird so langsam zu einer nicht enden wollenden Geschichte, dieses Spiel zwischen Westfalia Rhynern und dem TuS Ennepetal in der Fußball-Oberliga. Auch der dritte Termin für das Hinspiel in Hamm wurde an diesem Samstag abgesagt. Grund dafür ist die Nichtbespielbarkeit des neuen Rasenplatzes im neuen Stadion der Westfalia.

Für Thomas Riedel, Sportlicher Leiter des TuS Ennepetal, war die Absage, die den Verein am Samstag um 11.30 Uhr erreichte, nachvollziehbar. „Das hätte den Platz in Hamm ruiniert. Die Kommunikation mit uns war super, kein Vorwurf also an Rhynern“, sagt Riedel. Bei allem Verständnis bedauert er die Absage aber auch. „Wir hätten gerne gespielt, haben alle Spieler an Bord und sind momentan gut drauf.“ Der TuS holte aus den ersten beiden Spielen des Jahres vier Punkte und verließ erstmals seit Monaten die Abstiegsränge.

Nun wird wahrscheinlich unter der Woche gespielt

Ein Ausweichen auf einen Kunstrasenplatz ist in Rhynern nicht möglich, da im Westfalia-Sportpark nur ein nicht den erforderlichen Maßen entsprechender Platz zur Verfügung steht. Wann es einen vierten Anlauf geben wird, ist noch offen. Laut Riedel läuft es angesichts der fehlenden freien Wochenenden nun auf einen Termin unter der Woche hinaus. Bereits am Dienstag geht es für Ennepetal weiter mit dem Viertelfinale im Kreispokal beim Westfalenligisten SC Obersprockhövel.

