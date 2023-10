Im Abstiegskampf: Wattenscheid 09 stellt Spieler frei

Dortmund. Bei Wattenscheid gibt es personelle Konsequenzen und ein Spieler wird aus dem Kader geworfen. Was in der Oberliga aktuell sonst noch los ist.

In der Fußball-Oberliga sorgt Traditionsverein SG Wattenscheid 09 weiter für Schlagzeilen – allerdings nicht für positive. In der vergangenen Woche stellte der Bochumer Stadtteilverein Angreifer Dennis Lerche vom Trainings- und Spielbetrieb frei. In einer Stellungnahme schrieb die SGW 09: „Wir befinden uns aktuell in einer sportlich sehr herausfordernden Situation. Das Allerwichtigste ist im Moment, dass wir als Mannschaft auftreten und persönliche Interessen hinten anstellen. (...) Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, auf Dennis Lerche zu verzichten.“

Im Westfalenpokal gelang Wattenscheid zwar ein Lebenszeichen mit dem 3:2-Erfolg gegen den Liga-Konkurrenten ASC 09 Dortmund, doch der zehnte Spieltag in der Oberliga brachte eine 0:4-Pleite gegen Spitzenreiter Sportfreunde Lotte mit sich. „Wir kamen in keinen Zweikampf richtig rein, waren von der Handlungsschnelligkeit langsamer, konnten unsere Pressing-Situationen nicht aufbauen. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance“, musste SGE-Trainer Engin Yavuzaslan eingestehen. Seine Mannschaft belegt weiterhin den letzten Platz mit nur vier Zählern.

Das überraschendste Ergebnis des Wochenendes war wohl der 6:0-Derbysieg von Türkspor Dortmund gegen den TuS Bövinghausen, bei dem Alessandro Tomasello und Ibrahim Bulut jeweils ein Doppelpack gelang, auch Nazzareno Ciccarelli und Serdar Bingöl trafen. „Wir waren in allen Spielen überlegen, aber diesmal haben wir die Dinger gemacht“, freute sich Türkspor-Trainer Sebastian Tyrala im Nachgang. Der Erfolg gegen seinen ehemaligen Verein tat dem Ex-Profi sicherlich besonders gut.

Schermbecker Dreierpacker

Zum Mann des Spieltags krönte sich Timur Karagülmez, der beim 3:2-Sieg des SV Schermbeck im Auswärtsspiel beim FC Brünninghausen alle drei Tore für seine Mannschaft erzielte. Zweimal konnten die Gastgeber einen Rückstand egalisieren, doch Karagülmez schlug noch ein drittes Mal zu und sicherte dem SVS so den Sieg. In der Torjägerliste stürmte der offensive Mittelfeldspieler durch diese drei Treffer an die Spitze. Er teilt sich nun den ersten Rang mit Luca Steinfeld vom SC Preußen Münster II, beide haben neun Treffer auf ihrem Konto.

Bei den Sportfreunden Siegen scheint unter dem neuen Trainer Thorsten Nehrbauer – Nachfolger von Patrick Helmes – die Wende gelungen zu sein. Auf das knappe 1:2 beim TuS Bövinghausen folgte der souveräne 3:0-Heimsieg gegen die TSG Sprockhövel, wobei die Siegener eine sehr stabile Leistung zeigten. Die Sportfreunde knackten damit die Zehn-Punkte-Marke und verschafften sich etwas Luft im Abstiegskampf, sie stehen nun auf Rang 13.

