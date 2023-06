Die Verbandsliga-Mannschaft der HSG Gevelsberg/Silschede beim Trainingsstart nach der Corona-Pause. Die Handballer um Trainer Sascha Šimec (links) pausieren noch, werden aber wie gewohnt hart trainieren in der Vorbereitung.

Saisonvorbereitung Ideenlos in der Vorbereitung? Darauf kommt es im Sommer an

Gevelsberg. Kondition bolzen, Hanteln stemmen und Sprints ziehen? Nein, so eine Vorbereitung ist nicht zeitgemäß. Unsere Expertin erklärt, was wichtig ist.

Der Sommer bedeutet für viele Mannschaftssportler wie Fuß-, Hand-, Basket- oder Volleyballer: Vorbereitung auf die neue Saison. Dabei geht es unter anderem um taktische und spielerische Feinheiten, Grundlagenausdauer und Teamwork. Ein Schwerpunkt sollte aber auch auf Verletzungsprävention und Leistungssteigerung liegen. Denn in der neuen Saison wollen alle auf dem Spielfeld und nicht auf der Verletzungsliste stehen. Mit gezieltem Kraft- und Athletiktraining können Sportler ihre Chancen verbessern, die Saisonverletzungsfrei zu spielen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Trainingsarten

Studien zeigen, dass ein gezieltes Training während der Saisonvorbereitung das Verletzungsrisiko der Spiegel signifikant senken kann. Aber wie sieht dieses Training genau aus?

1. Krafttraining für Stabilität und Kraft: Knie und Schultern. das sind die beiden Körperteile, mit denen die meisten Vereinssportler Probleme haben. Sehen, Gelenke und Bänder müssen von starken Muskeln gehalten werden, damit sich die Spieler bei abrupten Bewegungen und Stürzen nicht verletzen. Übungen wie Kniebeugen, Ausfallschritte, Schulter drücken und Ruderzüge verbessern nicht nur die Muskelkraft, sondern auch die Stabilität des gesamten Körpers. Dabei sollte es nicht nur ums stumpfe Gewichtestemmen angeführten gehen, sondern gerade Übungen mit freien Gewichten wie der Langhantel oder Kettlebells helfen dabei, ein stabiles Körpergefühl zu entwickeln.

Janice Holtz (links) mit Hannah und Jan Danowski. Gemeinsam betreiben sie die CrossFit-Box „Mit Schmackes“ in Gevelsberg. Foto: Privat

2. Plyometrisches Training für explosive Power: Springen, Laufen, Werfen. Das sind alles Bewegungen, die Dynamik und Explosivität benötigen. Plyometrisches Training ist wie ein Raketenbooster für die Leistungsfähigkeit. Diese Art von Training verbessert die Schnellkraft und Explosivität. Dabei geht es darum, genau diese Fähigkeiten gezielt zu üben und zu verbessern.

Lesen Sie auch: Einfache Tipps gegen den Mief in der Sporttasche

3. Kraftausdauertraining für langanhaltende Leistung: Ausdauertraining ist schön und gut, aber Dauerläufe sorgen nicht unbedingt dafür,dass du auf dem Spielfeld eine starke Leistung über einen längeren Zeitraum halten kannst. Mit Kraftausdauertraining kann man die Muskeln darauf vorbereiten, auch in der entscheidenden Schlussphase eines Spiels noch voll einsatzfähig zu sein. Das funktioniert am besten mit hochintensivem Intervalltraining mit Übungen wie Kniebeugen, Liegestütz, Ausfallschritten und Seilspringen. Am besten sogar nicht nur mit dem eigenen Körpergewicht, sondern mit Kurzhanteln oder Kettlebells.

Vorteile der Vorbereitung

Verletzungsprävention: Sich während der Saison nicht zu verletzen und damit für längere Zeit auszuscheiden, ist für viele Sportler das Wichtigste. Im Spiel selbst kommen immer wieder unerwartete Situationen auf, die dazu führen können, dass Spieler sich verletzen. Dazu gehören Stürze, abrupte Richtungswechsel und Sprünge. Stärkere Muskeln und eine bessere Stabilität tragen dazu bei, die Belastungen auf den Körper zu verteilen und so den Sehnen- und Bandapparat besser zu stützen, sodass man Verletzungen vorbeugen kann.

Auch interessant: Acht Tipps auf dem Weg zur dauerhaften Fitness

Leistungssteigerung: Das Krafttraining während der Saisonvorbereitung ermöglicht es, die sportliche Leistung auf ein neues Level zu heben. Durch verbesserte Kraft, Explosivität und Ausdauer können die Spieler schneller laufen, höher springen und länger auf dem Spielfeld eine hohe Intensität aufrechterhalten.

Der Besuch im Fitnessstudio ist für viele Mannschaftssportler Pflicht in der Vorbereitung auf eine neue Saison. Foto: Michael Kleinrensing

Mentale Stärke: Nicht nur der Körper profitiert von einem gezielten Training, sondern auch der Geist. Das Überwinden von Herausforderungen im Training stärkt das Selbstvertrauen und die mentale Widerstandsfähigkeit. Die Spieler gehen gestärkt in die Saison und sind bereit, sich den kommenden Herausforderungen zu stellen. Außerhalb der Saisonvorbereitung wird hauptsächlich gespielt. Die Spiele selbst, aber auch Spielzüge, Taktiken und die Verbesserung der spielerischen Fähigkeit stehen dann im Fokus. Was oft zu kurz kommt, ist vor allem die Arbeit im Kraftbereich.

Eigentlich ist die Saisonvorbereitung zu kurz, um damit den Körper so zu stärken,dass er das ganze Jahr über verletzungsfrei und widerstandsfähig für die Spiele ist. Aber die Saisonvorbereitung ist zumindest der ideale Zeitpunkt, um ein bisschen an Kraft, Explosivität und Kraftausdauer zu arbeiten, an Schwächen zu verbessern und,deine Stärken zu optimieren und sich damit auf eine großartige Saison vorzubereiten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm