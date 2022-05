Ian Mösta schießt Hasslinghausen mit Comeback-Tor zum Sieg

Gevelsberg. Gegen den FSV Gevelsberg II baut Hasslinghausen seine Serie weiter aus. So hat Ian Mösta mit einem Tor nach langer Verletzung überrascht.

Der TuS Hasslinghausen hat gegen den FSV Gevelsberg II einen knappen Sieg eingefahren. Gegen die Reserve aus dem Stefansbachtal setzten sich die Gäste mit 4:2 (1:1) durch. Mit dem Dreier baut der TuS seine Serie weiter aus.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

„Wir sind die Mannschaft der Stunde“, schwärmte dementsprechend auch der Hasslinghausener Co-Trainer Christian Parlow. Seit nun sechzehn Partien kassierte der Tabellenzweite keine Niederlage mehr. Gegen den FSV II feierten sie zudem den sechsten Sieg in Folge.

Mehrfache Führungswechsel

Auf dem Platz ging es bei dem Erfolg dabei weniger heiß her, als das Ergebnis vermuten lässt. Denn auch wenn es mehrfache Führungswechsel gab, bekamen die Zuschauer ein weniger intensives Spiel zu sehen. Die Gevelsberger gingen in der Anfangsphase durch Mamadou Sow in Führung (13.). Doch Hasslinghausen glich kurz darauf in Person von Timo Pollmanns aus (16.).

Lesen Sie hier alles zum Spielabbruch des TuS Ennepetal II – und welche Kritik die Reserve zum Gegner äußerte

Nach dem Seitenwechsel drehte Hasslinghausen mit dem nächsten Treffer das Spiel. Enzo Carignano verwandelte einen direkten Freistoß (50.). Gevelsberg glich zwar zum zwischenzeitlichen 2:2 durch Kevin Glaser aus (54.). Doch schließlich machten Kevin Voß (56.) und Ian Mösta bei seinem Comeback (87.) alles klar.

Hasslinghausen dominiert zweiten Durchgang

„Wenn man beide Halbzeiten betrachtet, wäre ein Unentschieden verdient gewesen“, meinte FSV-Trainer Patrick Kirschhofer. Doch weil Hasslinghausen im zweiten Durchgang effizienter war, holten sie sich einen verdienten Erfolg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm