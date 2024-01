„Hurricane“ Christian Thun fegt wieder durch den Ring

Nach 18 Monaten steht der Ennepetaler Profiboxer wieder auf der Matte und lässt seinem Gegner dabei nicht viele Chancen.

„Es war ein geiler Abend. Der Tribe war sehr zufrieden, das Casino in Hollywood/Florida, knapp außerhalb von Miami, war rappelvoll.“ Der Ennepetaler Profiboxer Christian Thun war mit seinem Comeback nach erzwungener 18-monatiger Kampfabstinenz rundum zufrieden. Den Kampf gegen Jason Bergman gewann er durch technischen Knockout in der dritten Runde. „Das ist wirklich einer der vier Top-Veranstaltungsstätten an der US-Ostküste, fast so wie Madison Garden in New York“, schwärmte Thun vom Hard Rock Hotel und Casino.

Das liegt in einem Reservat der Seminolen, einer Ethnie der amerikanischen Ureinwohner. Thun war hier Teil des ersten Box-Events überhaupt in einem von der indigenen Bevölkerung geführten Veranstaltungsort. Auch wenn die Vorbereitung nicht optimal verlaufen war – das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Thun: „Ich sollte eigentlich mit einem Rechtsausleger aus Kuba Sparring machen, um mich auf Bergman vorzubereiten. Nur ist der nie aufgetaucht. Deswegen fehlte da die spezielle Vorbereitung.“ Der Ennepetaler ließ sich aber dadurch nicht vom Kampf gegen Linkshänder Bergman abhalten, den er vor dreieinhalb Jahren schon einmal besiegt hatte.

Thuns Gegner hat nur ein Ziel

Der 16 Zentimeter kleinere Gegner Thuns hatte in dem Kampf ein Hauptziel: sich nicht ausknocken zu lassen. „Er hat hier und da ein paar Schwinger wie Bomben gesetzt und Fallen gestellt, um mich zu erwischen. Dadurch war es für mich sehr schwer ihn sauber zu treffen“, berichtet der 31-jährige Ennepetaler. Trotzdem hat er ihn in der zweiten und dritten Runde mit ein paar harten Schlägen erwischt. In der dritten Runde hat dann Ringschiedsrichter den Kampf abgebrochen. Thun feierte so im neunten Kampf seiner Karriere den achten Sieg.

Mit dem 39-jährigen Jason Bergman, der mit einer langwierigen Knöchelverletzung seit April 2021 inaktiv war, stand Thun einem zwar seit 17 Jahren im Profiboxen tätigen und damit erfahrenen Gegner gegenüber, der seine letzten fünf Kämpfe verloren hatte, der aber in seiner gesamten Karriere im Profilager auf 18 Knockouts in 49 Kämpfen verweisen konnte, von denen der letzte jedoch bereits gut zehn Jahre zurückliegt.

Für die Zukunft plant Christian Thun den nächsten Kampf wieder im Hard Rock Hotel und Casino. Als Termin hat er dafür den Mai dieses Jahres ins Auge gefasst.

