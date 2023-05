HSG verabschiedet sich – und drei „großartige Menschen“

Ein letztes Mal abheben vor dem heimischen Publikum in der Halle West: Christopher Fege verlässt die HSG im Sommer.

Gevelsberg. Letztes Heimspiel für die HSG Gevelsberg/Silschede – Zeit, um Abschied zu nehmen. Zum einen von der Oberliga, zum anderen von drei Spielern.

Es ist der vorletzte Akt einer langen Saison und für mindestens eine Spielzeit das letzte Oberliga-Heimspiel der HSG Gevelsberg/Silschede. Am Samstag um 19.15 Uhr treffen die Gevelsberger in der Halle West auf den HSC Haltern-Sythen. Für die HSG ist es gleichzeitig die letzte Gelegenheit, sich vor dem heimischen Publikum nochmals von ihrer besten Seite zu präsentieren.

Trotz des schon länger feststehenden Abstiegs war der Zuschauerzuspruch in Gevelsberg zuletzt groß, was vor allem an den weiterhin starken und engagierten Auftritt der Mannschaft lag. „Wir hoffen auf eine volle Halle und möchten das Vertrauen der Gevelsberger Handballfans mit einer guten Leistung zurückzahlen“, sagt Trainer Sascha Šimec mit Blick auf die Begegnung.

Mit Wehmut blickt er auf die Verabschiedung von Christopher Fege, Benedict Philippi und Leo Stippel, welche die HSG im Sommer verlassen werden. „Wir verlieren drei sehr gute Handballer und großartige Menschen. Gegen Haltern möchten wir ihnen den gebührenden Abschied bereiten.“ Mit von der Partie ist Außenspieler Marco Friedberg. Die Nachwuchshoffnung kehrte zu Jahresbeginn nach dreieinhalb Jahren beim VfL Eintracht Hagen zurück und stemmte sich zunächst in der Landesliga mit der HSG II erfolgreich gegen den Abstieg.

Besondere Kulisse in Halle West

Nachdem er schon das ganze Jahr über mit der Oberligaauswahl trainierte, sammelte er in den vergangenen Partien die ersten Minuten im Team von Šimec. „Der Klassenerhalt mit der zweiten Mannschaft war sehr emotional“, blickt er auf die letzten Monate zurück. „Jetzt freue ich mich, in der Oberliga auflaufen zu dürfen. Ich wurde sehr gut aufgenommen und bin dankbar, in dieser Saison noch zum Einsatz zu kommen.“

Insbesondere die Kulisse in der Halle West hat es Friedberg angetan, die er am Samstag ein letztes Mal vor der Sommerpause genießen möchte. „Das erste Spiel in der Halle West war ein besonderes Erlebnis. Ich möchte gegen den HSC meinen Teil dazu beitragen, die Saison zuhause erfolgreich zu beenden.“

Im Anschluss wartet auf die Gevelsberger in der kommenden Woche die letzte Begegnung beim HC Westfalia Herne.

