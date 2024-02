HSG-Teams: Spitzenspiel und ein Kellerduell in Gevelsberg

Gevelsberg Unterschiedlicher könnten die beiden Spiele am Samstag in der Halle West kaum sein. HSG-Frauen wollen Spitzenreiter ärgern.

In der Gevelsberger Halle West finden am Samstag zwei Partien der Handball-Landesligen mit ganz unterschiedlichen Ausgangslagen statt. Um 15.45 Uhr treffen die Frauen der HSG Gevelsberg/Silschede als Tabellenzweiter auf den verlustpunktfreien Spitzenreiter TuS 09 Drolshagen. Später am Abend, um 19.15 Uhr, kommt es zum Kellerduell zwischen der männlichen Zweitvertretung der Gevelsberger und der HSG Hohenlimburg.

Acht Erfolge in Serie feierten die Gevelsbergerinnen seit Mitte November, die letzte Niederlage kassierten sie beim 23:29 auswärts gegen den kommenden Gegner aus Drolshagen. Damals war der TuS gegen angeschlagene Gevelsbergerinnen das dominierende Team. „Drolshagen war besser und hat verdient gewonnen. Das möchten wir zuhause natürlich ändern, dafür muss bei uns an diesem Tag viel passen“, sagt Trainer Thorsten Stephan.

Die Gäste sind das bislang konstanteste Team der Saison, haben sich noch keinen Ausrutscher erlaubt und bestechen vor allem durch eine enorme Breite im Kader. „Sie sind auf jeder Position gefährlich, das zeichnet sie aus.“ Die Gevelsbergerinnen haben seit dem ersten Aufeinandertreffen einige Schritte nach vorne gemacht, mühten sich aber in den letzten beiden Wochen vor allem offensiv. „Klar ist, dass wir uns steigern müssen, um Drolshagen Paroli zu bieten.“ Stephan erwartet eine variable und flexible Deckung von seinem Team und Mut im Spiel nach vorne.

HSG-Reserve schaut nur noch auf sich selbst

Wir müssen mit den Spielern, die am Samstag auf der Platte stehen, unsere beste Leistung bringen. Marco Luciano, Trainer des Handball-Landesligisten HSG Gevelsberg/Silschede

Einer gänzlich anderen Herausforderung steht die zweite Herrenmannschaft der HSG gegenüber. Nach dem Absturz ans Tabellenende wächst der Druck auf die Mannschaft von Trainer Marco Luciano vor der Begegnung mit dem Tabellenelften aus Hohenlimburg, der nur zwei Zähler vor den Gevelsbergern liegt. Die möchten sich nach einigen Rückschlägen auf sich selbst besinnen und im Kampf um den Klassenerhalt Charakter zeigen. „Wir spielen jetzt für uns. In der Vergangenheit haben wir oft genug gezeigt, dass wir deutlich besseren Handball spielen können. Darum wird es für uns gegen Hohenlimburg gehen“, so Luciano.

Neben der Ergebniskrise schlagen sich die Gevelsberger weiter mit großen Personalsorgen herum, Luciano muss in nahezu jeder Partie improvisieren. Das ändert nichts am Anspruch der HSG an die eigene Leistung. „Wir müssen mit den Spielern, die am Samstag auf der Platte stehen, unsere beste Leistung bringen.“ Dafür gelte es, an den „Basics zu arbeiten.“ Allen voran die Chancenverwertung muss sich deutlich verbessern, um endlich das ersehnte Erfolgserlebnis zu feiern.

