HSG Silschede II setzt trotz Niederlage ein Zeichen

Gevelsberg. Die Landesliga-Handballer der HSG Silschede verlieren knapp gegen die SG Ruhrtal – setzen aber trotzdem ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf.

Handball-Landesligist HSG Gevelsberg-Silschede II kassierte beim Spitzenreiter SG Ruhrtal trotz ordentlicher Leistung mit 22:25 (12:14) die nächste Niederlage. Mit 4:10 Punkten steht die Zweitvertretung der HSG auf dem siebten Tabellenplatz.

Noch vor wenigen Tage gab es die vermeidbare Pleite beim HSV Herbede. Bei dem Spiel gegen die Ruhtaler Mannschaft zeigten die Gevelsberger die richtige Reaktion und traten deutlich verbesserter auf als im Nachholspiel am vergangenen Mittwoch. In der Deckung arbeiteten sie gegen den individuell stark besetzten Ruhrtaler Rückraum mit viel Aufwand, weshalb sie so in Schlagdistanz bleiben konnten. Den Großteil ihrer Gegentore kassierten sie über Gegenstöße, die aus schlechten Abschlüssen der HSG resultierten.

„Haben uns gut verkauft“

In der zweiten Halbzeit drückten die Gastgeber weiter aufs Gas, HSG-Torhüter Daniel Scharf hielt sein Team mit wichtigen Paraden im Spiel. Um die favorisierten Ruhrtaler an den Rande einer Niederlage zu bringen, fehlten dem kleinen Gevelsberger Kader am Ende aber die Kräfte.

Mit weiterhin nur vier Punkten aus insgesamt sieben Spielen stehen die Gevelsberger zwar weiterhin im Tabellenkeller, setzten aber mit dem kämpferischen Auftritt ein wichtiges Zeichen vor dem abschließenden Spiel des Jahres beim VfL Eintracht Hagen II. „Wir haben uns hier trotz der Ausfälle gut verkauft“, befand auch Robin Drucks, der in Abwesenheit von Trainer Marco Luciano die Mannschaft leitete. „Dafür können wir uns nur leider nichts kaufen. Mit diesem Einsatz müssen wir jetzt in das Spiel in Hagen gehen.“

HSG Gevelsberg-Silschede: Scharf, Schöler, Maiwald – Pottkämper (6/2), Cramer, Kling (je 5), Bannert (4), Va. Isenberg (2), Peters, Müller, Priggert, Kimmel

