HSG-Reserve zeigt wieder einmal starke Nehmerqualitäten

Gevelsberg. Immer wieder läuft die HSG Gevelsberg/Silschede II gegen Siegen hinterher – und immer wieder kommt sie zurück. Zu einem Sieg reicht es aber nicht

Viel hat dem Handball-Landesligisten HSG Gevelsberg/Silschede II nicht gefehlt, um für eine Überraschung zu sorgen – doch weil der letzte Angriff des Teams von Trainer Marco Luciano ergebnislos verpuffte, reichte es gegen die Gäste vom RSVE Siegen nur zu einem Punkt. Nach 60 intensiven Minuten trennten sich beide Teams 27:27 (11:14). „Vor dem Spiel hätte ich den Punkt genommen, jetzt ärgere ich mich ein wenig über unsere Chancenverwertung“, so das Fazit von Luciano nach der Partie.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die HSG-Reserve zeigte gegen Siegen wie bereits schon oft in der Vergangenheit, dass sie „Nehmerqualitäten“ hat, wie es ihr Trainer nach dem Spiel formulierte. „Das wir nach den Rückständen immer wieder zurück gekommen sind, zeigt, welche Mentalität dieses Team hat“, lobte Luciano sein Team. Die Gevelsberger zeigten aber bereits in der Anfangsphase, was in diesem Samstag in eigener Halle ihr größtes Manko sein sollte: Die Chancenverwertung. „Insgesamt lassen wir 13 freie Würfe aus“, ärgerte sich Luciano über viele verpasste Gelegenheiten. Gleich zu Beginn hatte die HSG drei Gegenstöße ausgelassen, so entwickelte sich eine enge Partie auf Augenhöhe.

Gevelsberg steckt nicht auf und dreht die Partie

Die dünn besetzten Gevelsberger verstrickten sich kurz vor der Pause in zu vielen Einzelaktionen, Siegen nutzte dies und setzte sich erstmals ab. In der zweiten Halbzeit konnte die HSG diesen Rückstand nach und nach verkürzen, ehe eine weitere Schwächephase zehn Minuten vor Ende wieder in einem Rückstand resultierte. Die Luciano-Sieben steckte aber wie des Öfteren in der Vergangenheit nicht auf und kam beim 25:25 vier Minuten vor Schluss noch einmal zum Ausgleich, ehe Alexander Kimmel sogar für die Führung sorgen konnte.

Lesen Sie auch: Neue Handball-Saison: Kader und Ziele der EN-Teams

Vierzig Sekunden waren noch zu spielen, als Philipp Eichhorn zur 27:26-Führung traf, anschließend bekam die HSG-Reserve den Ausgleich per Siebenmeter und eine Zeitstrafe aufgebrummt. In den letzten zwölf Sekunden der Partie konnten die Gevelsberger dann die in einer Auszeit besprochene Auftakthandlung nicht mehr in einem Abschluss auflösen, weshalb es letztlich beim Unentschieden blieb. „Den Punkt nehmen wir mit, kommende Woche in Lössel erwarte ich ein Kampfspiel“, schaute Luciano auf das Duell mit dem Tabellenvorletzten am kommenden Wochenende voraus.

HSG Gevelsberg/Silschede II: Maiwald, Schöler – Pottkämper (9/1), Cramer (5), Kling (5), Eichhorn (2), Friedberg (2), Hofmann (2), Kimmel (2), Peters-Schreiber, Viehweg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm