HSG-Reserve rutscht nach bitterer Pleite ans Tabellenende

Gevelsberg Im wichtigen Spiel gegen den direkten Konkurrenten TV Lössel reicht es am Ende nicht ganz. Eine Schwäche zieht sich durch die Partie.

Schlechter hätte es für die zweite Mannschaft der HSG Gevelsberg/Silschede gar nicht laufen können. Mit einer hauchdünnen 23:24-Niederlage gegen den TV Lössel sind die Landesliga-Handballer auf den letzten Platz abgerutscht. Denn parallel hat der bis dato Letzte, die HSG Hohenlimburg, überraschend mit 31:28 gegen den RSVE Siegen gewonnen. Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses sowie auch des direkten Vergleiches sind die Gevelsberger nun Schlusslicht.

Es war ein ganz enges Spiel, der Spielstand wechselte immer wieder. Es hätte im Grunde auch ein Sieg für die Gastgeber werden können. „Es war hart umkämpft, aber physisch gesehen einer eine durchschnittliche Herangehensweise. Die Teams im unteren Tabellenbereich waren in dieser Saison immer auf Augenhöhe“, sagte HSG-Trainer Marco Luciano, der nun trotz der sportlich kritischen Lage gar nicht groß auf die Tabelle schauen möchte. Ihm ist aber bewusst: Aufgrund der vier Abstiegsplätze muss der Anschluss zum Mittelfeld her.

HSG dreht zwischenzeitlich einen deutlichen Rückstand

Anfangs war gegen Lössel Nervösität spürbar, dazu kamen kleine technische Fehler. Danach stabilisierte Gevelsberg sich. „Wir haben oft zu überhastet abgeschlossen. Auch im Eins-gegen-Eins. Wenn wir die Angriffe in Ruhe ausgespielt haben, haben wir getroffen“, schilderte Luciano. In der 37. Minute lag seine Sieben dann vier Tore zurück, drehte das Spiel aber innerhalb von zehn Minuten, in denen es nur zwei Gegentore kassierte und plötzlich 21:19 führte. „Wir müssen uns dann absetzen, das Momentum war auf unserer Seite“, sagte der HSG-Coach. Doch sein Team ließ erneut zu viel liegen.

Entscheidend war der letzte Angriff des TV, dessen Coach 15 Sekunden vor Ende noch einmal eine Auszeit nahm. Vorher waren knapp drei Minuten keine Tore mehr gefallen, nachdem Fabian Kling für die HSG zum 23:23 ausgeglichen hatte. Lössel nahm dann einen siebten Feldspieler rein. Die HSG war beim entscheidenden Wurf nicht nah genug am Mann und stand erneut ohne Punkte da.

HSG II: Schöler, Maiwald - Cramer (5), Kling (5), Kositza (3), Hofmann (3), Kimmel (3), Pottkämper (3), Peters (1), Peters-Schreiber, Röse

